Pilar Bernabé: “El problema de Mazón es que todavía no ha reconocido que se cometieron grandes errores el 29 de octubre”

La delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana nunca había tenido tanto protagonismo desde que aquel pacto entre PP-CiU en 1996 reconvirtió a los gobernadores civiles en meras figuras administrativas para centrar el protagonismo territorial en los presidentes autonómicos. Pilar Bernabé (València, 1979) ha sido la voz del Gobierno durante la tragedia de la dana, lo que llamó la atención de Pedro Sánchez para promocionarla a número 4 del PSOE como la Secretaría de Igualdad. Dice sin disimulo que lleva tres gorras, pero “soy delegada del Gobierno 24 horas, siete días a la semana”. Apela a su gran capacidad de trabajo para asumir su cargo en el PSOE y ser secretaria general del PSPV en la ciudad de València y candidata a la alcaldía en 2027, pero por si quedan dudas, apunta que “lo que tengo muy claro es mi compromiso con los valencianos, tanto como delegada del Gobierno como, por supuesto, después como alcaldesa”.

¿Qué gorra le pesa más, la de delegada, número 4 del PSOE o candidata a la alcaldía de València?

Tengo el gran orgullo de representar al Gobierno que más ha invertido en la Comunitat Valenciana y en la ciudad de València. También me ha hecho conocer de primera mano el trabajo de las Fuerzas de Seguridad del Estado que, en los momentos más difíciles del pueblo valenciano lo dieron todo.

¿Cómo vivió la dimisión de José María Ángel? Al menos en silencio, porque no podía hablar.

Empezaba a hablar esa semana y la conversación más terrible fue con Carmen [Ninet, pareja de José María Ángel]. Lo he llevado con mucho dolor y ha sido terriblemente cruel.

Supongo que se refiere al intento de suicidio.

José María pidió marchar para poder defenderse, de algo que ha podido acreditar hasta el momento. Lo que pasó luego es producto del exceso de presión, de todo el juicio mediático sobre él, su mujer, y de no sé cuántos miembros de su familia, incluso sacando fotos históricas de personas fallecidas que tenían que ver con él.

Circunstancia que se aprovechó para hablar de nuevo de su currículum.

Alguien quiere hacer polémica de lo que directamente es un bulo. Mi currículum siempre ha estado exactamente igual en todos los sitios oficiales y eso es inapelable. De hecho, solo hay que entrar en las webs de transparencia y siempre han estado lo mismo.

La nueva versión de Maribel Vilaplana nos devuelve a la tarde del 29 de octubre.

La carta de Maribel Vilaplana, sobre todo, vuelve a generar más dolor en las víctimas y también en el pueblo valenciano para no poder mirar hacia adelante.

¿Ha hablado con ella?

A nivel privado, cuando he coincidido con ella en alguna ocasión.

¿Y han tratado el tema?

Soy muy respetuosa sobre eso y tampoco querría que se pudiera interpretar de ninguna manera. Maribel Vilaplana no tiene ninguna responsabilidad sobre nada que tenga que ver con la protección y con la seguridad, ni tiene ningún cargo al que se le pueda pedir explicaciones. No tiene responsabilidad y ahora ha explicado algunas cuestiones que vuelven a abundar en la mentira que llevamos escuchando desde hace más de diez meses.

¿Es de las partidarias o de las contrarias de su partido a citarla a la comisión de investigación del Congreso?

No estoy en el Congreso de los Diputados, pero estoy convencida de que no tendrá ningún problema en explicar lo mismo que en la carta.

¿Si en vez de una periodista hubiera sido un periodista sería distinto?

Absolutamente. No me cabe la menor duda.

De aquella tarde solo nos falta conocer dónde estaba Mazón entre las 18:30 y las 20:30. ¿Alguna información al respecto?

No, yo no. Hemos escuchado por él mismo donde estaba a las cinco, luego hemos sabido que no eran las cinco y que eran las siete menos cuarto. Distintas versiones que no acaban de concretar en nada y abundar en lo que todos sabemos que se está intentando ocultar.

¿El qué?

Que el señor Mazón estaba completamente despreocupado el día más catastrófico de la Comunitat Valenciana.

¿Conocía el video del Cecopi desvelado por RTVE?

He visto muchas veces esas imágenes. Siempre las situé temporalmente en los minutos de inicio del Cecopi, a las 17h. No sabía que eran del receso que hicieron y que a veces han negado. Daba por hecho que todos los vídeos completos estaban incorporados a la instrucción.

¿Le consta si hay más videos de la reunión?

Lo desconozco, pero estaría bien que, si existen más, la dirección de À Punt los aporte.

¿Por qué el Gobierno se niega a una comisión mixta con la Generalitat?

El Gobierno ha tenido más de 500 reuniones con la Generalitat. Estamos trabajando en todos los ámbitos sin parar. Las conversaciones entre los técnicos de los distintos ministerios con la Generalitat se están llevando a cabo. Solo hay un elemento distorsionador de verdad con el Gobierno en toda esta historia, que es el president de la Generalitat. Bueno, y también Alberto Núñez Feijóo.

Con el volcán de La Palma sí que se constituyó una comisión mixta.

Aquí tenemos otros mecanismos, como una comisión de expertos en la que el vicepresidente Gan Pampols forma parte y de la que no hemos parado de trabajar.

¿Echará de menos Gan Pampols cuando se vaya?

La verdad es que no he tenido mucho trato con él porque llevaba la relación más directa con el comisionado de antes y ahora con la comisionada.

¿En estos diez meses no ha empatizado a nivel personal con nadie?

Sí, bueno, yo hablo con los consellers.

¿Hablar no, empatizar?

Hablo con los consellers y al hablar con las personas, que es una cuestión bastante recomendable, pues compartes preocupaciones que nos hacen trabajar de forma coordinada. Trabajo con el conseller de Emergencias de forma coordinada de la mejor manera posible.

Ponga una nota actual a la relación entre el Gobierno y la Generalitat.

Podríamos decir que…, necesita mejorar.

Al menos hay acuerdo para el funeral de Estado del 29 de octubre.

El funeral de Estado lo organiza y lo convocará el Gobierno con todas las comunidades autónomas que han tenido víctimas. Se va a celebrar en la Comunitat Valenciana porque hay 229 personas de las 236 fallecidas. Por encima de todo, quiero que se preserve el respeto y la honra que merecen todas las personas. Por mi parte, todo va a ser colaboración y estoy convencida porque lo he hablado con la vicepresidenta Susana Camarero. La voluntad es que trabajemos de forma coordinada y con el respeto institucional que merecen las víctimas.

Nos acercamos a un octubre donde se van a celebrar muchos actos públicos y en la calle. ¿Cómo delegada está preocupada?

Me gustaría que estuviésemos en una normalidad democrática en esta comunidad. El problema es que no lo estamos.

¿Por qué no lo estamos?

Porque tenemos un presidente altamente cuestionado que se empeña en no escuchar lo que le está pidiendo la mayoría del pueblo valenciano. Esto es difícil de gestionar, porque hay un partido que está empeñado en mantener a un señor que la inmensa mayoría no quiere, después de no haber cumplido con su obligación el día en el que murieron 229 personas.

La polarización es cosa de dos.

Ya he dicho que la relación entre el Gobierno y la Generalitat necesita mejorar, y ese elemento para mejorar es que se vaya el elemento distorsionador que es Mazón. El Gobierno de España trabaja bien con la Generalitat en todas las acciones que tenemos en común y también con la Diputación.

¿Por qué Sánchez se reunió con las víctimas en la delegación y no en el Palau de la Generalitat?

Era una reunión que se había acordado con las víctimas y se hizo en la sede del Gobierno, del que él es presidente. Era una reunión del presidente del Gobierno.

¿No se ha llevado el enfrentamiento partidista a un enfrentamiento institucional?

El presidente del Gobierno había adquirido un compromiso que era atender a las víctimas y era más cómodo para ellas hacerlo aquí y no desde luego en el Palacio de la Moncloa.

¿Cómo fue el Cecopi del lunes con el temporal de la Vega Baja?

No era un Cecopi. Esto es importante, era una reunión de trabajo y de prevención ante una alerta naranja. Ojalá se hubiera hecho el 29 de octubre. El problema de Mazón es que todavía no ha reconocido que se cometieron grandes errores el 29 de octubre y ahí es por lo que tampoco acabamos de pasar página y para asumir que lo hicieron mal. El responsable, máximo responsable, además de esa despreocupación generalizada que va haciéndola más grande todavía conforme va pasando el tiempo e intenta negar la mayor, por no decir que intenta reescribir el relato haciendo incluso trampas, recortando. Porque es gravísimo que con un audio que solo tiene la Generalitat se haya manipulado para crear una posverdad.

Estuvo muchas horas declarando ante la jueza de la dana.

No me siento cómoda opinando sobre la instrucción porque no me compete esa parte a mí. Eso compete a la parte política.

¿El PP y Vox han puesto a la jueza de la dana en el punto de mira?

Ellos sí que están politizando una instrucción de la que yo no quiero hablar. Cuanto menos ruido haya alrededor de la jueza de Catarroja podrá trabajar con menos distorsión. Censuro con toda mi fuerza a aquellos que quieren generar ruido alrededor de esta instrucción. Lo hacen porque la investigación no les beneficia en absoluto.