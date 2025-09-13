Óbito
Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno en Cantabria, en un accidente de moto
Fue delegado de Gobierno entre 2004 y 2011, nombrado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero
EFE
El exdelegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez ha fallecido en un accidente de moto en la localidad cántabra de San Mamés de Meruelo este viernes a última hora de la tarde.
El accidente se produjo sobre las 20: 15 horas, al salirse de la vía la moto que conducía, informa la Delegación del Gobierno.
Este siniestro tuvo lugar en el punto kilométrico 1 de la carretera autonómica CA-455, que une Omoño y San Mamés de Meruelo.
Hasta el lugar del accidente, se trasladaron agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, así como una ambulancia del 061, aunque los sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento.
No hubo más implicados en el siniestro.
Ibáñez, de 72 años y natural de Santoña, fue delegado de Gobierno entre 2004 y 2011, nombrado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
- Los ecologistas insisten en controlar la entrada de mercancías para frenar la invasión de serpientes en Ibiza
- Christian Weitzel, director comercial de Azuline Hotels en Ibiza: «El Imserso no nos sale rentable, tenemos que llenar el hotel un 90%»
- La villa más exclusiva de Ibiza en la urbanización más exclusiva': cuesta 20 millones de euros y ofrece vistas privilegiadas
- Pillado un taxista pirata en Ibiza con 87 años sin seguro ni ITV
- La joven acusada de agredir a dos médicas en Ibiza: «No agredí a nadie, la sanitaria me tenía cogida del pelo y golpeó a mi madre»
- El yate Tosun navega por Ibiza: su dueño compró la mansión que Michael Jackson quiso alquilar
- Prohibido el tabaco en las terrazas las terrazas: «¿Qué hacemos, fumar solo en casa o qué?»
- Detenido en Formentera tras encañonar a viandantes y guardias civiles con una pistola falsa