El PP ve al Gobierno "vacío" y esperando "la derrota final" tras perder la votación de la jornada laboral

El Partido Popular (PP) no perdió la ocasión de ahondar en la herida del Gobierno este jueves, al día siguiente de la derrota de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados, donde vio cómo su proyecto estrella de reducción a 37 horas y media de la jornada laboral no podía superar su primera criba en el pleno, ante la oposición al proyecto de PP, Vox y Junts per Catalunya, grupos que enmendaron a la totalidad el proyecto de ley. La portavoz del primer partido de la oposición en el Senado, Alicia García, afirmó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está "vacío" dado que no tiene, resaltó, ni "el apoyo del Parlamento" ni, añadió, "el de los españoles".

García afirmó que el Gobierno está siendo "derrotado en cada votación" y que "solo espera la derrota final". En la misma línea se manifestó el resto de dirigentes de la cúpula de Alberto Núñez Feijóo, que resaltaron la ausencia del propio Sánchez en el debate parlamentario de este miércoles y en su votación, cuando al mismo tiempo, en un acto que no estaba previsto en agenda, asistió en Madrid junto a su mujer, Begoña Gómez, al estreno de la última película de Alejandro Amenábar.

El número dos de los populares, Miguel Tellado, ironizó diciendo que el presidente "redujo su jornada laboral para no votar la reducción de la jornada laboral". Para Tellado, "decir que son unos cínicos se queda muy corto", después de que "echan la culpa al PP de que su ley no salga adelante cuando el propio presidente del Gobierno prefirió ir al cine con su mujer imputada en lugar de votar en el Congreso".

Por su parte, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, arremetió contra Yolanda Díaz después de que la vicepresidenta segunda le acusase en una entrevista en Onda Cero de no haber tenido ninguna intención de contactar con él. En un vídeo compartido en las redes sociales, Bravo acusó de "faltar a la verdad" a la titular de la cartera de Trabajo. "Ha dicho que había quedado conmigo antes del verano y, más o menos, que la dejé tirada. Eso es rotundamente falso, la vicepresidenta jamás me ha llamado, ni ha concertado una reunión conmigo, ni para hablar de la reunión de ayer ni para hablar de ningún otro tema", afirmó Bravo, quien en el debate del miércoles defendió la posición del Grupo Popular.

La versión de Díaz en la citada entrevista es que Bravo "había comprometido" un encuentro antes de las vacaciones para después del verano, pero que posteriormente "desde su formación le llamaron al orden y se lo impidieron". Algo que según la vicepresidenta segunda supone "una incorrección brutal, que el partido de la oposición no se siente a hablar con una vicepresidenta sobre una norma que es clave".