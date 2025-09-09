Juicio a García Ortiz
Feijóo asegura que la "limpieza" de España pasa por echar a Sánchez tras confirmar el TS que juzgará al fiscal general
El líder del PP asegura que "si el PSOE no exige la dimisión de Álvaro García Ortiz, le acompañará hasta el banquillo"
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, no ha tardado en reaccionar a la confirmación de que el Tribunal Supremo (TS) juzgará finalmente por presunta revelación de secretos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En un mensaje en las redes sociales, el líder de la oposición señaló que "la degradación institucional a la que Pedro Sánchez somete a nuestro país es insoportable", y anunció que "si el PSOE no exige la dimisión de Álvaro García Ortiz le acompañará hasta el banquillo". Feijóo concluye su mensaje en X afirmando que "es evidente que la limpieza de este país pasa por cambiar al presidente del Gobierno. Y lo haremos".
La noticia sorprendía a la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, en plena rueda de prensa, durante su comparecencia semanal en la Cámara baja después de la reunión ordinaria de la junta de portavoces. Muñoz afirmó que era "previsible" y recordó que "nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que el señor fiscal general debería haber dimitido". A juicio de la portavoz del Grupo Popular, existe una diferencia sustancial entre la presunción de inocencia "y que tenga todo el derecho del mundo a defenderse penalmente de estos delitos", y la "cuestión ética" del caso.
En este segundo aspecto, Muñoz aseveró que "el fiscal general del Estado, que tiene que perseguir delitos, no puede estar siendo juzgado por haber cometido uno. Y por lo tanto, es muy fácil de entender". Tirando de analogía laboral, la portavoz del primer partido de la oposición señaló que "si en una empresa el encargado de recursos humanos es denunciado por un compañero por acoso laboral, y se le abre una investigación, y los jueces deciden abrirle un juicio oral, imagínense que la semana siguiente ese mismo jefe de recursos humanos diera una charla para hablarles a los empleados de las buenas prácticas en la empresa. Sería absurdo, ¿no? Pues es lo que ha pasado", concluyó.
Suscríbete para seguir leyendo
- El atropello mortal de la bahía de Portmany, a vista de dron
- La Aemet activa la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera
- El conductor del atropello mortal en la bahía de Portmany había consumido gas de la risa
- El dueño de la barca robada por siete menores para llegar a Ibiza pide ayuda para recuperarla
- Una testigo del atropello mortal entre Sant Antoni y Sant Josep: «¡Que vengáis! ¡Que se está muriendo!»
- Vuelca un conductor con su coche en la carretera de Comte
- Confirmado un desahucio en Sant Antoni por un impago de 6.800 euros
- Detenido el conductor del atropello mortal en la bahía de Portmany