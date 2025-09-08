Israel prohíbe a Yolanda Díaz y Sira Rego la entrada en el país

Israel toma represalias contra el Gobierno de España y prohíbe la entrada al país de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Infancia, Sira Rego, ambas del ala de Sumar de la coalición. La decisión llega este lunes, minutos después de que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara un paquete de medidas contra el estado israelí, al que acusa de "genocidio" por la ofensiva que mantiene desde hace casi tres años en Gaza.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar lo ha anunciado en redes sociales, donde ha acusado al Gobierno español de "liderar una línea hostil anti israelí, con una retórica desenfrenada y llena de odio", apuntando a que el Ejecutivo intenta "distraer la atención de los escándalos de corrupción mediante ataques anti israelíes y antisemitas". El dirigente israelí acusa al Ejecutivo de antisemitismo al considerar que las críticas "se caracteriza por la demonización". Además, anunciaba que llevaría las declaraciones de los miembros del Gobierno ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) por antisemitismo.

"Ya no es posible evitar la imposición de sanciones personales contra miembros del gobierno español que hayan cruzado cualquier línea roja", defendía, antes de anunciar que Díaz y Rego tendrán prohibida la entrada a Israel, recordando algunas de las declaraciones de las dos dirigentes de Sumar. Además, el ministro israelí apunta a que el país "informará a sus aliados sobre la conducta hostil del gobierno español y el carácter antisemita y violento de las declaraciones de sus ministros", adelantando que más adelante "se tomarán decisiones adicionales".

La líder de Sumar en el Gobierno ha dicho en redes sociales estar "orgullosa" de recibir esa sanción. "Es un orgullo que un estado que perpetra un genocidio nos prohíba la entrada a Sira Rego y a mí. Vamos a seguir luchando por los derechos del pueblo Palestino le guste al señor Netanyahu o no", defendió en Bluesky, pidiendo también la llamada a consultas y la retirada de la embajadora israelí en España. "Hay que retirar a la embajadora de España en Israel. No se puede prohibir la entrada de dos ministras de un gobierno democrático a un país y seguir como si nada. Hay que seguir actuando", defendió Díaz.

La semana pasada, los ministros de Sumar trasladaron al ala socialista del Gobierno una propuesta con cinco medidas contra Israel, entre las que se encontraba la prohibición de entrada en España del presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, y de varios de sus ministros. Una propuesta que el presidente ha incluido después en el paquete de medidas anunciado. La respuesta del ejecutivo israelí no se ha hecho tardar.

Medidas contra Israel

Este mismo lunes el presidente Pedro Sánchez ha comparecido de urgencia en La Moncloa y ha anunciado nueve medidas para tratar de frenar a Israel en su "exterminio de un pueblo que está indefenso", el de los palestinos de Gaza. La principal es un real decreto urgente para prohibir, de forma permanente, la compraventa de armas con Israel. Se negará el uso de le espacio aéreo español para los aviones que lleven armas al país hebreo y no se permitirá el uso de los puertos para aquellos buques que transporten combustible a las Fuerzas Armadas israelíes.

Así, se prohibirá la entrada al país a todos aquellos israelíes vinculados con el "genocidio en Gaza". Se prohibirá la importación de todos los productos de las colonias ilegales de Israel en los territorios ocupados palestinos, y se limitará "al mínimo legal" la asistencia consular a los españoles residentes en ellas.

El Gobierno reforzará también el apoyo a la Autoridad Nacional Palestina, tanto en lo que se refiere al número de efectivos en la Misión de Asistencia Fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah, como en el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración en los ámbitos de la agricultura, la seguridad alimentaria, y la asistencia médica. Por otro lado se ampliará la contribución a UNRWA con 10 millones de euros adicionales destinados al auxilio de la población gazatí y se aumentará la partida de ayuda humanitaria a Gaza "para alcanzar los 150 millones de euros en 2026".

Noticia en ampliación