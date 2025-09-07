Ciclismo
Feijóo sostiene que para defender la causa palestina "no hay que desprestigiar la Vuelta"
El ciclista español Javier Romo sufrió una caída después de que un manifestante propalestino tratara de cruzarse al paso de los corredores
EFE
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que no respalda "lo que ocurre en Gaza" pero tampoco "que una competición sea boicoteada por motivos políticos", y ha sostenido que "para defender la causa palestina no hay que desprestigiar un evento que es de todos los españoles o poner en riesgo la seguridad".
Feijoo ha hecho este comentario en la red social X junto a la publicación de una noticia sobre lo ocurrido este domingo en la Vuelta a España, en la que el ciclista español Javier Romo sufrió una caída después de que un manifestante propalestino tratara de cruzarse sin éxito al paso de los corredores.
El corredor del Movistar se levantó y tras localizar la posición del manifestante fue a por él corriendo, sin que se produjeran mayores incidentes.
Tras conocer este hecho el líder del PP ha escrito: "Ni respaldo lo que ocurre en Gaza ni que una competición sea boicoteada por motivos políticos. La Vuelta también es marca España y para defender la causa palestina no hay que desprestigiar un evento que es de todos los españoles o poner en riesgo la seguridad. Así no".
El incidente ocurrido este domingo a unos 56 kilómetros de la meta de Monforte de Lemos (Lugo) se suma a los registrados en los últimos días por parte de personas que protestan contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta por la ofensiva de ese país en Gaza.
