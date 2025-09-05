La presidenta del Poder Judicial califica de "impropias y rechazables en un Estado de derecho" las "insistentes descalificaciones a la justicia"

En el ambiente caldeado que se ha vivido esta semana en torno al acto de la apertura del año judicial, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha calificado de "totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia, provenientes de los poderes públicos", por ello "socava de forma directa la confianza en la justicia, al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces", por lo que considera que son "descalificaciones impropias de un estado de derecho avanzado en el que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el de respeto mutuo; en definitiva, la lealtad institucional".

Como es habitual, Perelló intentó diferenciar entre "el desacuerdo y la crítica", plenamente "aceptable" y "legítimos" en una democracia, frente a las que lo que hacen es "desacreditar al Poder Judicial, atribuyéndole intenciones u objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación jurisdiccional". Sus palabras se producen la misma semana en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que había "jueces que hacían política", en referencia a los procedimientos abiertos contra su esposa, su hermano y el fiscal general, que había intervenido justo antes.

No es la primera vez que Perelló utiliza este acto para defender la independencia judicial y salir al paso de las críticas recibidas desde los otros poderes del Estado, pero esta vez quien las había pronunciado había sido el propio jefe del Ejecutivo esta misma semana. En su discurso aseguró que el poder judicial "no va a desviarse de su función, consistente en resolver los conflictos que se dan en la sociedad, no contribuir a alimentarlos".

"En un Estado de derecho como el nuestro, toda actuación judicial tiene lugar en el cauce de un proceso, que se desarrolla con todas las garantías de audiencia y defensa, y es susceptible de ser revisada por otros jueces imparciales e independientes. Los posibles errores son corregidos en el seno del propio proceso judicial, que es sumamente garantista", aseguró Perelló antes de recordar que "no es propio del Poder Judicial entrar en polémicas ni en críticas a personas ni a instituciones".

"Cada cargo público es responsable de sus actos. Pero sí vamos a defender con firmeza los principios esenciales que definen al Poder Judicial y que hacen que sea digno de este nombre", porque "la sociedad no merece que los poderes públicos entren en descalificaciones ni en reproches mutuos, sino que las instituciones funcionen con normalidad y que actúen al servicio de los ciudadanos, y con respeto y lealtad a las otras. Y así lo hará el Poder Judicial".