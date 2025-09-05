El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido este viernes su participación en la apertura del año judicial, cuestionada por el sector más conservador del Poder Judicial. “Soy plenamente consciente de las singulares circunstancias de mi intervención. Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad”, ha afirmado nada más iniciar su discurso en el acto solemne presidido por el rey.

confiable, que vertebra un país y que garantiza el cumplimiento de la Ley. Una institución enérgica, activa, que no sucumbe ante los embates o ataques de los delincuentes”, ha añadido el fiscal, procesado por la supuesta filtración de un correo electrónico en el que el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, admitía haber cometido dos delitos fiscales y proponía a la Fiscalía un pacto para le evitara entrar en prisión.