Una avería en el avión obliga a Sánchez a cancelar su viaje a París
El presidente del Gobierno volaba a la capital francesa para reunirse con Volodímir Zelenski y otros líderes europeos
EP
Una avería en el avión presidencial ha obligado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cancelar su participación en la reunión que iba a mantener este jueves en París con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y otros líderes europeos, según han confirmado a Europa Press fuentes de Moncloa.
Sánchez se conectará finalmente por videoconferencia a la reunión de líderes de la 'coalición de voluntarios' en la que se iba a discutir sobre las garantías de seguridad a brindar a Ucrania en caso de un acuerdo de alto el fuego con Rusia, han precisado las fuentes.
En la cita de este jueves en París iban a participar entre otros el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedich Merz, el primer ministro británico, Keir Starmer, así como con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mientras que estaba previsto que otros líderes europeos se conectaran por videoconferencia, como finalmente hará Sánchez.
