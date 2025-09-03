Oriente Próximo
Sánchez considera que la respuesta de Europa en Gaza ha sido un "fracaso"
El líder socialista describió, además, el ataque de Israel contra la franja palestina como uno de los episodios más oscuros de las relaciones internacionales del siglo XXI
EFE
El doble rasero de Occidente con relación a las guerras en Ucrania y Gaza amenaza con socavar su posición global, dijo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una entrevista con el diario 'The Guardian', y describió la respuesta de Europa ante la crisis en la franja palestina de "fracaso".
Sánchez concedió la entrevista, publicada hoy, antes de su reunión en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, con el que presidirá la firma de un acuerdo bilateral que pretende sellar una cooperación entre España y el Reino Unido en diversos ámbitos.
El líder socialista describió, además, el ataque de Israel contra la franja palestina como uno de los episodios más oscuros de las relaciones internacionales del siglo XXI y consideró que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, intenta poner fin al orden global basado en normas establecidas tras la II Guerra Mundial.
- Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
- Nervios en el sector del chárter de Ibiza y Formentera con caídas de los ingresos hasta del 50%
- Hallan un cadáver en avanzado estado de descomposición en una caravana en Ibiza
- Multa de hasta 60.000 euros por capturar 14 ejemplares de 'verderol' de talla inferior a la permitida en Ibiza
- Servicio, cubierto, propina.. Todo lo prohibido en la cuenta de un restaurante en Ibiza
- La masterclass de pesca de 'raors' de la nieta de Matutes, María Monfort, en aguas de Ibiza
- Ocio de Ibiza: «Los precios elevados son necesarios, la isla no da para más»
- Restaurantes de Ibiza registran caídas de hasta un 20% de sus ingresos