El PP apunta a la "trama navarra" del caso Cerdán y llevará al Senado a Chivite

El Partido Popular (PP) insiste en martillear con el caso Cerdán en el arranque del curso político, y en utilizar el Senado, donde los de Alberto Núñez Feijóo tienen mayoría absoluta, para reclamar responsabilidades políticas al PSOE por su corrupción. La portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, apuntó este miércoles, durante una rueda de prensa en el salón de los pasos perdidos de la institución, a la "trama navarra" como clave en el escándalo. Y concretó las próximas comparecencias en la comisión de investigación creada ad hoc en el Senado, entre ellas las de la presidenta del Gobierno de Navarra, la socialista María Chivite. García la definió como "la alumna aventajada del sanchismo, en sus cesiones al separatismo".

La portavoz de los populares en el Senado acusó a Chivite de haber levantado desde el Ejecutivo de la Comunidad Foral "una trama de concesiones de obra pública a cambio de mordidas, que pudieron acabar incluso en el bolsillo de dirigentes del Partido Socialista o del propio Partido Socialista", señaló abonando la tesis de una posible financiación irregular del PSOE, algo que el propio Pedro Sánchez volvió a negar por enésima vez durante su entrevista del pasado lunes en Televisión Española.

Además de Chivite, una dirigente siempre muy próxima a Cerdán, que entre lágrimas mostró su decepción con el ex número 3 socialista y ex diputado por Navarra tras conocerse el pasado 12 de junio el demoledor informe en su contra de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el PP llevará a la comisión de investigación la próxima semana, como ya se había anunciado, a la llamada 'fontanera' de Ferraz, la exmilitante socialista Leire Díez. Se trata de la persona que aparecía en un grabación publicada por El Confidencial junto a varios empresarios de la trama de hidrocarburos tratando de recabar información sobre el teniente coronel Antonio Balas, de la UCO, a cambio de favores al empresario Alejandro Hamlyn, que entre otras cosas tenía deudas pendientes con la Hacienda Foral navarra. "Sánchez y Cerdán utilizaron el dinero de todos los españoles para sufragar a Leire Díez la guerra sucia del sanchismo contra la UCO y el poder judicial", sintetizó valorativamente Alicia García.

El PP del Senado, además, llevará a la Camara Alta a Mariano Moreno, gerente del PSOE y actual presidente de Enusa; Juan Manuel Serrano, un estrecho colaborador de Pedro Sánchez que fue presidente de Correos, institución esta última en la que estuvo contratada Díez. También al exconsejero del Gobierno navarro Bernardo Ciriza, para que ofrezca explicaciones sobre algunas de esas obras públicas en las que habría mediado el pago de comisiones ilegales, en particular las del túnel de Belate. Igualmente a Fernando Merino, el exdirector de Acciona, compañia que formó una Unión Temporal de Empresas (UTE) con Servinabar, la empresa que según una escritura aparecida en la instrucción del caso sería en parte propiedad de Cerdán tras una cesión que le habría hecho Antxón Alonso, un amigo y paisano suyo que también intercedió en su nombre en algunas negociaciones política, por ejemplo con Bildu, como ha admitido el coordinador general de esta coalición, Arnaldo Otegi. Todos ellos, junto a Chivite, desfilarán por el Senado en octubre.

Pero la ofensiva del primer partido de la oposición no se limita al escándalo Cerdán, antes conocido como caso Koldo, y que afecta también de lleno al exministro José Luis Ábalos. Los de Feijóo llevarán también a otra de las comisiones abiertas, la del gran apagón del pasado 28 de abril, a la presidenta de Red Eléctrica, la exministra socialista Beatriz Corredor.