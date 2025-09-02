Acusaciones populares exigen al CGPJ amparo para los jueces señalados por Sánchez por hacer "política"

Las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su entrevista este lunes en TVE en relación con la justicia, donde atribuyó a una minoría de jueces de estar "haciendo política" en clara alusión a los procedimientos por corrupción en los que están inmersos su hermano y su esposa, Begoña Gómez, han provocado ya un primer movimiento por parte de Manos Limpias, personada en ambas investigaciones. También ha movido ficha Iustitia Europa, partido que acusa igualmente a los familiares de Sánchez, que considera sus palabras una "grave injerencia en la independencia judicial".

Concretamente, piden al Consejo General del Poder Judicial que "incoe con la máxima diligencia una resolución de amparo a ambos jueces y que al mismo tiempo, que se garantice que no pueda haber la más mínima injerencia en la actuación de los procedimientos que están instruyendo" tanto Beatriz Biedma como Juan Carlos Peinado, respectivamente. De este modo lo formula Manos Limpias en un escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Además del amparo, Iustitia reclama que el Consejo "declare formalmente que las manifestaciones del Presidente del Gobierno constituyen una injerencia" y le inste a rectificar.

El presidente se refirió a estos jueces como una minoría que no obstante, "hacen un inmenso daño a la justicia" y también citó al órgano de Gobierno de los jueces, al que reclamó una "reflexión" para defenderse de lo que considera “procesos que son defectuosos tanto en el fondo como en la forma".

Descalificaciones

Manos Limpias considera que el jefe del Ejecutivo efectuó anoche "manifestaciones claramente descalificadoras y de alguna manera amenazantes a las instrucciones que el juez Peinado está llevando a cabo con respecto a su esposa y contra la juez Beatriz Biedma en la instrucción que está llevando a cabo contra su hermano".

No es la primera vez que una acusación popular pide al CGPJ que ampare a un juez. El pasado diciembre, las acusaciones del 'caso Begoña Gómez' solicitaron el amparo al propio juez Peinado ante los pronunciamientos del Gobierno sobre la investigación. El órgano de gobierno de los jueces inadmitió la petición por falta de legitimación.

Por su parte, el presidente de Iuistitia Europa, Luis María Pardo, justifica su denuncia contra Sánchez ante el Consejo en que "las palabras del máximo representante del Ejecutivo no solo vulneran el principio fundamental de separación de poderes, consagrado en nuestra Constitución, sino que constituyen una intimidación inaceptable hacia los magistrados que cumplen con su deber", ha declarado Pardo. "Es una presión política inadmisible que socava las bases de nuestro Estado de Derecho", incide.

El juez Juan Carlos Peinado en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla. / José Luis Roca

En su escrito ante el órgano de gobierno de los jueces, esta asociación subraya que la actuación tanto de Peinado como de Biedma ha sido legítima y ha contado con el respaldo de instancias judiciales superiores. En el caso del magistrado Peinado, la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado su instrucción y diversas querellas en su contra han sido inadmitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Respecto de la juez en Badajoz, su denuncia sobre un posible fraude de ley en el aforamiento de un político fue respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, recuerdan.