Canarias abandona el Consejo de Política Fiscal junto a las comunidades del PP

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, abandonó la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) junto a los titulares de Hacienda de las comunidades autónomas gobernadas por el PP en la que se debatía la condonación de la deuda autonómica propuesta por el Gobierno central. Tras una hora de reunión han abandonado la mesa las doce comunidades autónomas gobernadas por el PP -Andalucía, Cantabria, Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja, Baleares, Aragón, Castilla y León, Madrid, Extremadura y Canarias (en coalición con CC)- al considerar una "trampa" que se hable de condonar deuda en lugar de reformar la financiación autonómica. No obstante, el Consejo siguió adelante con la presencia únicamente de las tres comunidades donde gobierna el PSOE -Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha- y finalmente se aprobó la quita de 83.252 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas.

Tras finalizar el CPFF el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que también forma parte del Consejo junto a la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero, criticó la actitud de Matilde Asián y tachó de "falta de respeto" que la consejera canaria se fuera de la reunión sin exponer sus razones para estar en contra de la iniciativa de Hacienda y presentar su alternativa. Torres cuestionó que Asián "ha dado la espalda a los canarios" al abandonar la cita convocada por el Gobierno central y aseguró que Canarias es la única comunidad a la que se le condona la mitad de su deuda, más de 3.000 millones de euros, lo que supondría contar con más fondos propios para inversiones y gasto social. Asimismo, cuestionó que se utilice el criterio de la población para la quita ya que Canarias resultaría una de las comunidades más perjudicadas.

Asimismo, el Grupo Parlamentario Socialista acusa al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de "volver a anteponer" los intereses del Partido Popular (PP) a los de Canarias, ante el abandono de la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) junto al resto de consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el PP celebrado este miércoles para negociar la propuesta de condonación de la deuda de las comunidades autónomas planteada por el Gobierno de España, y que, en el caso de las islas, ascendería a 3.259 millones de euros, lo que supondría un 50% de la deuda total de la comunidad autónoma, que se cifraba en 6.158 millones de euros a 31 de diciembre de 2023. En este sentido, denuncian que "entre Canarias y Feijóo en la condonación del 50% de la deuda, "Clavijo vuelve a optar por ir en contra de Canarias".