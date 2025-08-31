Tras un mes de agosto marcado por los incendios que han asolado Galicia, Castilla y León y Asturias, la gestión de los fuegos ha marcado el discurso de Alberto Núñez Feijóo en la clásica apertura del curso político que el PP celebra en la carballeira de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade, en la que además del presidente gallego, Alfonso Rueda, estuvo también presente el mandatario andaluz, Juanma Moreno.