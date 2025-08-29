Mañueco explica este viernes en las Cortes de Castilla y León su gestión de los incendios

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), tiene previsto plantear su comparecencia de este viernes ante las Cortes como un llamamiento a "trabajar unidos" por la recuperación de las zonas afectadas por los incendios, consciente de que "quedan muchas cosas por hacer" y aún hay "mucho riesgo en el monte".

Así lo adelantó ayer jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta, al ser preguntado por si hoy el presidente o el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tenían previsto reunirse con las asociaciones, partidos y sindicatos que se concentrarán mañana en señal de protesta a las puertas del Parlamento autonómico.

Carriedo argumentó que Mañueco acudirá a las Cortes a cumplir con su "obligación" de comparecer ante los representantes de los ciudadanos de la Comunidad, forzado por un acuerdo de todos los partidos de la oposición tras pedirlo el PSOE, en una votación en la que el PP se abstuvo.

El portavoz explicó que el presidente dará "su visión" de la situación que atraviesa la Comunidad y se apoyó en el llamamiento realizado por el rey desde El Bierzo, donde pidió la colaboración de las instituciones, para apelar a que quedan "muchas cosas por hacer" para conseguir la extinción de los fuegos y la recuperación posterior, para lo que ha reclamado "trabajar juntos".

"Vamos a ver cómo se dan las circunstancias", respondió ante la pregunta de si el presidente prevé reunirse con representantes de los manifestantes de mañana.

El portavoz remarcó que Mañueco será el primer presidente que comparecerá ante el Parlamento, después de las protagonizadas esta semana por varios ministros del Gobierno de España, citados por el PP en el Senado, y de que la próxima semana está prevista la comparecencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.