Canarias, pendiente de si se mantiene el acuerdo alcanzado con el Estado para el reparto de menores migrantes

La derivación de los menores migrantes no acompañados echa a andar, pero Canarias permanece pendiente de si se mantiene el acuerdo alcanzado con el Estado. Así lo manifestó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, en declaraciones a los medios tras la aprobación del real decreto que detalla la capacidad ordinaria de acogida de cada Comunidad Autónoma y la situación de contingencia migratoria de aquellos territorios cuya ocupación de recursos triplique esa capacidad: "Hasta que no se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no vamos a saber qué pone la letra pequeña ni si ha habido alguna variación con respecto al borrador que se nos remitió", señaló la consejera.

"En principio no creemos que haya ningún cambio, pero estaremos a ojo avisor a lo que sale mañana", aseguró Delgado quien además añadió que, ahora, desde el Ejecutivo autonómico lo que se exige es "el cumplimiento de la medida". Algo que, según expresó, espera que no se vea afectado por la negativa de regiones como Madrid que "se ha sumado a ese recurso en contra de los traslados que se presentará al Tribunal Supremo" y que ya Baleares había adelantado que realizaría.

"De la misma forma que la presión migratoria entre comillas está afectando a las Islas Baleares, lo mismo puede pasar con cualquier otro territorio fronterizo de la Península", sostuvo la consejera, por lo que la reforma del artículo 35 de la Ley de extranjería "beneficia a todas las regiones y no solo a Canarias".

Una cuestión de Estado

Ya en numerosas ocasiones el Ejecutivo autonómico ha defendido que la migración es "una cuestión de Estado" que afecta a todo el país. En este contexto, muchas Comunidades Autónomas han defendido que la financiación - que lleva asociada una cifra de cien millones de euros, se sufragarán los traslados de los menores y el Estado cubrirá también los gastos derivados de la acogida durante, como mínimo, los tres primeros meses - "no es suficiente". Sin embargo, "cuando se hace un reparto se hace una aportación dineraria para cubrir el año en curso", por lo que al año siguiente, "se hará otro reparto económico", aseveró Delgado.

Asimismo, el Ejecutivo destacó "la colaboración" de comunidades como el País Vasco y Cataluña, que, a pesar de no figurar de forma destacada en el reparto, "han ofrecido plazas de acogida para menores trasladados desde Canarias".

La respuesta a Madrid

En otros términos, el Gobierno canario recalcó que "cada comunidad debe contar con el número de plazas que le corresponde" según los criterios establecidos, por lo que las regiones deberán asumir "con responsabilidad" lo que establece el real decreto: "Lo lógico es que esas plazas que deben asumir ya se hubieran incrementado desde hace tiempo", señaló Delgado

El Archipiélago recordó que ha presentado hasta tres recursos ante el Tribunal Supremo, uno de los cuales cuestiona precisamente la falta de financiación adecuada: "Esa reclamación ya la hemos hecho. El Supremo está deliberando”. Desde el Gobierno canario se hizo un llamamiento a la responsabilidad institucional. “No se puede dejar en stand by la aplicación de una norma porque no se tengan medios. Nosotros hemos abierto centros de emergencia de la noche a la mañana cuando nos llegaban 100 niños al día. Las demás comunidades pueden hacer lo mismo si se ven superadas.”