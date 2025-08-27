TRIBUNALES
Begoña Gómez pide a Peinado que suspenda su declaración porque su abogado no puede acudir
El magistrado llamó a declarar el 11 de septiembre como investigada a la mujer del presidente por la contratación de su asistente, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos
El abogado Antonio Camacho, que ejerce la defensa de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, ha reclamado al juez Juan Carlos Peinado la suspensión de la declaración de su clienta, señalada para el próximo 11 de septiembre, acordándose en su lugar nueva fecha para su práctica. Así consta en un escrito de 21 de agosto, al que ha tenido acceso esta redacción.
El letrado hace esta reclamación pues le coincide con unas declaraciones fijadas el día 11 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción 1 de Arona (Tenerife) en el seno de las Diligencias Previas 1448/2025.
El magistrado citó el 11 de septiembre a declarar como investigada a Begoña Gómez, por la contratación de su asistente, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, según indicaba un auto de 18 de agosto.
- Heridas graves dos mujeres atropelladas en Ibiza
- Kokomo, el yate con la mayor vela asimétrica del mundo y conectado a la canción de los Beach Boys, navega por Ibiza
- Jubilados venden su casa y se marchan de Ibiza ante la carestía de la vida
- Una joven se mete con la música electrónica de Ibiza: 'No sé cantar, no sé bailar, no sé hacer nada con esto
- Confirmada una multa de 100.000 euros por una fiesta ilegal en Formentera
- ¿Qué hacer ante una okupación? El Colegio de Administradores de Ibiza responde
- De Ibiza a Primera División: cinco casos de éxito tras probar fortuna en la isla
- Ruidos, trasiego de turistas y fiestas: problemas de convivencia por el realquiler vacacional en Ibiza