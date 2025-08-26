El Gobierno critica que el PP se "lave las manos" ante las emergencias pero estudiará sus medidas para el pacto de estado contra el cambio climático

"Cualquier medidas o propuesta en materia de lucha contra las emergencias climáticas será estudiada, valorada, analizada" para la inclusión en el pacto de estado contra el cambio climático que avanzó Pedro Sánchez al inicio de la ola de incendios que está azotando el país.

De esta manera respondió el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cuando se le preguntó inicialmente por el paquete de medidas presentado este lunes por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo,

Lejos de desdeñar al principios dichas propuestas del PP, el ministro indició en que el presidente del Gobierno destacó "la necesidad indudable" de un pacto de estado en esta materia porque, dijo, es el "lugar y el momento adecuado para que podamos reflexionar sobre nuestro sistema nacional de protección civil y cuáles son las medidas precisas y necesarias para mejorar todas esas fases: la de prevención, la de recuperación, la coordinación entre las distintas administraciones. Es decir, ser suficientemente todos proactivos", ahondó Marlaska, antes de remarcar que este repaso "no quiere decir que no se hayan tomado medidas en materia de protección civil durante estos 7 años".

No obstante, poco después y al calor de las preguntas en concreto sobre las iniciativas de Feijóo, el ministro del Interior rechazó de plano la propuesta de elaborar un listado de pirómanos porque esa causa representa un porcentaje muy pequeño de los incendios que suceden en España y criticó la “ignorancia” del líder del PP por plantear algo así en un “tema de esta complejidad” y que puede provocar alarma social.

Es más, desde indicó que este plan supone una “contradicción” después del rechazo inicial que el PP expresó al pacto de Estado planteado por el jefe del Ejecutivo.

Por su parte, Pilar Alegría señaló que tiene que ser un pacto que trascienda legislaturas porque el cambio climático es un asunto "global" y deseó que "ojalá se pueda alcanzar" este pacto que "supera a cualquier gobierno y partido político". Es más, pidió que el PP tenga una posición proactiva y con deseo de colaboración.

En el Consejo de Ministros, el Gobierno aprobó la declaración de zonas afectadas gravemente determinados territorios por emergencias de protección civil a territorios quemados por los incendios forestales y las áreas inundadas desde el pasado 23 de junio; en total, son zonas en 16 de las 17 comunidades. Marlaska detalló que estas emergencias, que ha cuantificado en 118 (113 de ellas grandes incendios forestales) son la mayor catástrofe de los últimos años y ha dicho que el Gobierno ha acordado abrir ya la vía para que los perjudicados puedan reclamar ayudas que por ley les corresponda. Si bien, como recordó el propio titular de Interior, la declaración no contiene ayudas concretas sino que permite que todos los niveles de la administración empiecen a dictar las órdenes y resoluciones oportunas para que esas zonas territoriales que han sufrido la emergencia puedan recibir la bonificación correspondiente.

