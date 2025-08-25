Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
Incendios
Mañueco comparecerá este viernes ante las Cortes de Castilla y León por los incendios
La pinza entre PSOE y Vox ha obligado al presidente de Castilla y León de rendir cuentas por la gestión
EFE
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), comparecerá ante el Parlamento autonómico el próximo viernes a las once de la mañana para explicar la gestión de los incendios.
Según la agencia EFE, la comparecencia será en un pleno extraordinario por la mañana
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Trabajadora de discoteca: 'Si eres inteligente y sabes conseguir contactos, vas a hacer mucho dinero en Ibiza
- Un crucero en el puerto de Ibiza recibe toneladas de agua de pozo a la semana en plena crisis hídrica
- Con el alquiler de dos meses de verano en Baleares se gana lo mismo que alquilando un piso todo el año en Palma
- José Ramón Crespí, jefe de Salvamento Marítimo: 'Para encontrar una patera perdida en el mar hay que tener mucha suerte
- Crazy Me: el yate hecho con seis toneladas de cristal que se convierte en pista de baile está en Ibiza
- Fallece en Ibiza el dj Álex Kentucky
- Café como el de cafetería por 44,99 euros: así es la nueva cafetera exprés de Lidl
- El yate de uno de los mayores fabricantes de calzado del mundo navega en aguas de Ibiza