Bolaños ataca a Bendodo por llamar "pirómana" a la jefa de Protección Civil: "Es un dirigente bronceado y descansado criticando a quien lleva 11 días trabajando"

“Hay debates que no hace falta ni dar”, ha dicho el ministro de Justicia, Félix Bolaños, cuando le han preguntado por las palabras del día anterior del vicesecretario del PP, Elias Bendodo, quien llamó “pirómana” a la jefa de Protección Civil, Virginia Barcones, después de que esta asegurase que las comunidades más castigadas por estos brutales fuegos sin apenas precedentes y gobernadas por los conservadores, como Castilla y León y Galicia, habían pedido “cosas imposibles” al Ejecutivo central.

Las palabras de Bendodo elevaron todavía más la tensión política entre el Gobierno y el PP, ya de por sí muy alta desde que comenzaron los fuegos hace casi dos semanas, a cuenta de las competencias de ambas administraciones, su rapidez a la hora de actuar y los medios desplegados. “En estos momentos denominar pirómano a cualquier responsable es acusarle de un delito. Están diciendo que yo soy una delincuente. Todo ha ardido y sigue ardiendo. Por favor, aquellos que no aportan, que se aparten hasta que esta situación acabe”, reaccionó Barcones. “Es muy cómodo hablar desde los despachos”, añadió la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Bolaños también ha buscado este viernes el contraste entre el vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP y la jefa de Protección Civil. Pero en lugar de situar a Bendodo en un despacho, lo ha ubicado en “una feria”.

“Hay debates que no hace falta ni dar. Un dirigente del PP sin responsabilidad de gobierno, perfectamente bronceado y totalmente descansado, criticando desde una feria a la directora general de Protección Civil que lleva 11 días trabajando contra los incendios casi sin dormir. Ya estaría”, ha dicho el titular de Justicia desde una de las sedes de su ministerio. Bolaños ha cometido aquí una inexactitud. Bendodo sí estuvo el miércoles en la feria de Málaga, y desde allí hizo unas declaraciones, pero sus palabras llamando “pirómana” a Barcones tuvieron lugar el jueves frente a la sede nacional del PP, en la madrileña calle de Génova.

Las citas parlamentarias

“Lo fundamental es centrar todos los esfuerzos en extinguir los incendios”, ha defendido Bolaños, quien ha explicado que la semana que viene, cuando se espera que la situación de los fuegos esté ya mucho más controlada, el Gobierno declarará zona catastrófica las zonas afectadas y también rendirá cuentas en el Senado, a petición del PP, de la actuación de varios de sus ministros. El martes comparecerá Robles. El miércoles, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. El jueves, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Y el viernes, por último, el de Agricultura, Luis Planas.