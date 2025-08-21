Incendios forestales
Marlaska acusa al PP de practicar una "política de tierra arrasada" con la "tragedia"
El ministro del Interior lamenta que estas prácticas "solo benefician" a la ultraderecha
EFE
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho que "desde el minuto uno" el Gobierno ha proporcionado a las comunidades afectadas por los incendios los medios que han solicitado, y ha acusado al PP de practicar una "política de tierra arrasada" con las tragedias que "solo beneficia" a la ultraderecha.
En una entrevista este jueves en Catalunya Ràdio, Marlaska ha rebatido así las acusaciones sobre la falta de medios que han vertido los presidentes de las comunidades de Extremadura, Galicia y Castilla-León, afectadas desde hace días por varios incendios forestales, y por otros dirigentes nacionales del PP. Según el ministro, el Gobierno, "desde el minuto uno", ofreció su ayuda a las comunidades afectadas por estos incendios y les ha facilitado los recursos que han solicitado en cada momento.
Marlaska, además, ha asegurado que el día 11 de agosto el Ejecutivo ya se dirigió de manera "oficiosa" al mecanismo europeo competente para solicitar ayuda con la que luchar contra el fuego, que el día 12 se hizo de forma oficial, y que el 14 ya había medios internacionales actuando, con lo que ha negado así la versión de algunas comunidades que afirman que esta petición no se hizo hasta el día 15. "No hay que faltar a la verdad" o "decir falsedades", ha agregado el titular de Interior, y ha precisado que en estos momentos ya son siete los países europeos que han prestado medios para luchar contra estos incendios.
En este contexto, el ministro ha acusado al PP de practicar una "política de tierra arrasada" con la "tragedia", de la que "solo sale con un beneficio claro" la ultraderecha. Ha advertido, en este sentido, de que son "batallas que no tienen ningún sentido" y que no benefician a la sociedad, por lo que ha reclamado no "banalizar" y "hacer políticas serias".
Preguntado si el Gobierno se planteó en algún momento asumir el control de la gestión de los incendios, cuya competencia es de las comunidades, ha señalado que para "desautorizar" a estas tienen que "darse unas circunstancias muy específicas": "Las comunidades tienen el cauce de dirigirse al Estado pidiendo medios y el Estado dándolos", ha recalcado.
En cuanto a la situación actual de los fuegos, ha explicado que en estos momentos hay en estas tres comunidades 18 incendios activos en nivel 2, y que la situación sigue siendo "compleja", aunque ha añadido que el cambio de situación meteorológica hace que la previsión sea más "favorable".
