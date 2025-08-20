Moreno responde a las críticas por su ausencia en los incendios de Tarifa y Córdoba: "No soy partidario de hacerme fotos gratuitas"

Durante su visita a la Feria de Málaga, el presidente de la Junta ha salido al paso de las críticas por su ausencia en los incendios que ha sufrido Andalucía este verano, como los focos que se originaron en Tarifa, que exigieron evacuaciones preventivas, y el de la mezquita-catedral de Córdoba.

"No soy partidario de hacerme fotos gratuitas", se ha justificado Moreno, que en el caso de Córdoba, ha explicado que tanto el alcalde como el obispo le aseguraron que "no era necesario" que se desplazara hasta allí. En la misma línea, durante los incendios de Tarifa ha recalcado que el comité de dirección del Infoca no requirió su presencia y, además, las llamas se extinguieron en 24 horas.

"¿Y cuándo considera que es necesaria [mi presencia]? Cuando hay incendios que, evidentemente, sobrepasan los límites del propio control. Yo estoy puntualmente informado", ha destacado el presidente andaluz, que ha celebrado que no se hayan tenido que lamentar daños personales ni grandes daños patrimoniales.

"No ha habido que lamentar la pérdida de seres materiales, que se salvaron todas las casas en Tarifa. Y tampoco ha habido que lamentar un daño ecológico de patrimonio natural de gran valor, que son habituales y se pueden apreciar", ha continuado el presidente, que ha hecho hincapié en diferenciar la situación de Andalucía con la de Galicia, León y Extremadura.

Polémica con Óscar Puente

Con respecto al 'enganche' con el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que Moreno llamó hace unos días "mamporrero", el presidente andaluz ha señalado que debe de tener "mucho tiempo libre" para dedicarlo a su "hobby, que es tuitear".

"A mí me gustaría que le dedicara mucho más tiempo a los problemas que estamos teniendo de comisión ferroviaria, a la falta de infraestructura ferroviaria que tenemos en este país, a la cantidad de familias que han visto rotas sus vacaciones y, por tanto, sus ilusiones, porque ese tren no llegó, no llegó a tiempo para coger el avión de sus vacaciones..." ha afeado Juanma Moreno en declaraciones a la prensa. "Yo creo que menos tuitear y más trabajar sería más interesante".