Aagesen avanza que Sánchez detallará en septiembre el pacto de Estado contra el cambio climático y advierte al PP que sería "irresponsable" no apoyarlo

La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha avanzado que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, dará en septiembre los detalles del pacto de Estado contra el cambio climático, al tiempo en que ha reclamado al PP apoyar la norma, advirtiendo que sería "irresponsable" e "impensable" que el partido de Alberto Núñez Feijóo no respaldase este pacto, aún por definir.

"Es un trabajo que ya estamos organizando y esperamos que en septiembre el presidente pueda anunciar los siguientes pasos", defendió Aagesen sobre el pacto de Estado que estará centrado, según defendió, en la "anticipación, la preparación, el dimensionamiento de los servicios públicos para dar respuesta ante ese cambio climático".

Aagesen también se ha pronunciado sobre la falta de garantías para aprobar el decreto ante un posible rechazo del PP, con quien el Gobierno aún no ha contactado: "Me parece totalmente irresponsable, inexplicable, sería algo impensable ante este contexto, ante la vulnerabilidad que vive España, que no actuasen apoyando un pacto de Estado", zanjó.

Tras una visita al Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF), la ministra ha cifrado la oleada de incendios en 40 focos activos, de los que 23 son "especialmente preocupantes", y ha asegurado que las áreas afectadas son más de 138.000 hectáreas.

Aagesen ha señalado que los incendios no son hechos "aislados", sino que son "eventos que responden al cambio climático", pidiendo en este punto a unir fuerzas en torno al pacto de Estado contra la emergencia climática: "Es el momento de unidad, de coordinación, de un pacto a nivel de país para enfrentarnos a una vulnerabilidad muy clara que tenemos en España, que es el cambio climático. Y por supuesto, hoy quiero apelar a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas", insistió la titular de Transición Ecológica.

Apoyo a CCAA y nivel 3

Después de las críticas de distintas comunidades autónomas del PP a la falta de medios para afrontar los incendios, Aagesen ha defendido que el Gobierno está "apoyando a las administraciones autonómicas", insistiendo en recordar que éstas "son las competentes en las labores de extinción", y asegurando que la respuesta a las distintas peticiones de medios responde a criterios "técnicos". "Estamos dando respuesta a las peticiones con todos los medios disponibles por parte de la Administración General del Estado", apuntó la ministra.

Preguntada sobre la posibilidad que ya han planteado fuerzas como Podemos de decretar el nivel 3 de emergencia nacional, Aagesen ha descartado esta posibilidad a menos que lo soliciten las distintas autonomías. "Si las comunidades autónomas entienden que es necesario el nivel 3, nosotros estaremos allí, por supuesto", defendió.

Esta referencia llega después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya retado a las comunidades autónomas a solicitar el nivel 3 para que asuma el mando el Gobierno central. “Todos los medios disponibles del Estado están al servicio de las Comunidades Autónomas. Y son las Comunidades Autónomas, en el marco de sus competencias, las que tienen que decidir que el mando pase al Gobierno de España si consideran que no pueden ejercer el control", defendió la también candidata del PSOE en Andalucía, en declaraciones a periodistas.