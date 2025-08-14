El PP denuncia que la “ausencia” de presupuestos por la "debilidad" de Sánchez está lastrando la lucha contra los incendios

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, denunció este jueves que la “debilidad” del Gobierno que preside Pedro Sánchez está “lastrando” al país y, en concreto, a la lucha contra los incendios que asolan España porque con la falta de Presupuestos Generales del Estado han tenido que contratar hasta “cinco aeronaves” menos que en otros ejercicios.

Por ello, anunció que el Partido Popular ha solicitado en el Congreso la comparecencia “urgente” de la vicepresidenta tercera del Ejecutivo, Sara Aegesen, para que “dé explicaciones cuando antes de los medios que faltan y de los que se han reducido”.

La dirigente popular, que comenzó su intervención lamentando el fallecimiento de un segundo voluntario en la lucha contra el fuego y reconociendo el trabajo que “de manera incesante e impresionante” realizan los efectivos contra los incendios, pidió que los miembros del Gobierno “se dejen de tuits” porque “la sensibilidad se demuestra sobre el terreno”.

Y tras remarcar que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se desplazó hasta el puesto de mando de uno de los incendios activos en la provincia de Ourense, Fúnez denunció la “lejanía e insensibilidad” del Ejecutivo ante la “crisis incendiaria” vigente.

Para el PP, el Gobierno está llegando “tarde” a la lucha contra los incendios mientas los gobiernos autonómicos liderados por presidentes del PP están haciendo “todo lo posible y poniendo todos los medios” a su alcance y actuando de manera “coordinada” y pisando el “terreno”.

