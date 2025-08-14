La Mesa de la Asamblea veta la propuesta de Vox para prohibir el velo islámico en Extremadura

La Mesa de la Asamblea de Extremadura ha vetado la propuesta de Vox para prohibir el uso del velo islámico en los espacios públicos, entre ellos centros educativos, hospitales y parques infantiles. El órgano de gobierno de la Cámara, donde el PSOE y Unidas por Extremadura tienen mayoría, alega que la Junta no tiene competencias para legislar sobre las cuestiones que plantea la formación de Santiago Abascal, de forma que la iniciativa ni siquiera llegará a debatirse en el pleno.

Tras el veto al rezo musulmán en los espacios públicos de Jumilla (Murcia), Vox continúa su particular cruzada contra el islam y ha anunciado una batería de propuestas en el Congreso de los Diputados y todos los parlamentos autonómicos para prohibir el uso del velo islámico en España. Con esta estrategia, Abascal obligará al PP a retratarse en una de las cuestiones más sensibles que afecta a la relación de ambos partidos, si bien Extremadura seguirá al menos de momento ajena a la polémica.

Vista de la Mesa de la Asamblea de Extremadura durante la celebración de un pleno. / Asamblea de Extremadura

No admitida a trámite

En el caso de la región, la propuesta se registró el 4 de julio y solo cuatro días después la Mesa de la Asamblea acordó no admitirla a trámite "al no ser competencias de la Junta de Extremadura las materias objeto de impulso". "Es otra iniciativa más que la Mesa nos ha vetado, evitando que se debata con libertad la opinión de 50.000 extremeños que confiaron en Vox", lamenta el portavoz de la formación en el Parlamento extremeño, Óscar Fernández.

Vox es el único grupo que en esta legislatura no tiene representación en la Mesa de la Asamblea, que se configuró antes de cerrar el pacto para la investidura de María Guardiola. La formación no ha recurrido, pero está valorando "llevar a cabo las medidas que correspondan" tras el veto de "los partidos del consenso» a la propuesta. "Nuestra iniciativa solo tiene un fin: proteger nuestras tradiciones y a las mujeres ante culturas que las denigran", reitera Fernández.

L-EMV

Proteger las tradiciones

El texto en cuestión instaba a la Junta a declarar que el velo islámico atenta contra los derechos de la mujer y prohibir su uso en espacios públicos "abiertos o cerrados" bajo la aplicación incluso de sanciones endurecidas. Entre ellos Vox cita escuelas, universidades, instalaciones deportivas y parques infantiles, al considerar que este "atuendo" es incompatible "con nuestra identidad, cultura, usos, modos y costumbres".

"Las mujeres españolas tienen derecho a ser protegidas por las instituciones ante los peligros del islam. Los velos islámicos, burka y niqab, anulan a la mujer como persona y deben estar lejos de nuestros espacios públicos", afirma. La formación recuerda que países europeos como Francia, Bélgica o Austria, entre otros, han adoptado normativas para limitar el uso del velo islámico, que además de "denigrar a la mujer, genera inseguridad al desconocer quién se oculta bajo el mismo".

"Fronteras abiertas"

En el mismo texto de la propuesta de impulso, Vox advertía de la "dejadez de las instituciones" ante los "problemas" derivados de las políticas de "fronteras abiertas" y el "avance de la inmigración ilegal». Al respecto, Fernández Calle manifestaba la "preocupación" de su formación frente a la "creciente pérdida identitaria de los barrios españoles", en los que según indica los vecinos "sufren las consecuencias de las teorías multiculturales".

"Si no frenamos esta deriva, veremos cómo se imponen prácticas como el matrimonio forzoso o las mutilaciones, como hemos visto en otros países europeos", alertaba el portavoz de Vox.

En Extremadura, la población musulmana ronda los 22.000 habitantes. Se concentran principalmente en las zonas del norte de Cáceres y en la ciudad de Badajoz, con Navalmoral de la Mata y Talayuela destacando por su número de residentes musulmanes.