Emergencia
Interior declara la fase de preemergencia por los incendios que asolan la península de Zamora hasta Tarifa
La directora general de Protección Civil ha convocado el Comité Estatal de Coordinación y Dirección para evaluar la situación
P. M.
La directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, ha declarado a las 02:00 horas de este martes la fase de preemergencia, en situación operativa 1, del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) ante los numerosos incendios forestales activos en diferentes comunidades autónomas, cuya respuesta requiere la movilización de diferentes recursos de la Administración General del Estado.
De hecho, una persona ha muerto y dos permanecen heridas en Madrid y Cádiz debido a los incendios que afectan a Tres Cantos y Tarifa, respectivamente, mientras que miles de personas siguen desalojadas por los fuegos que asolan varias regiones.
Según ha informado el Ministerio del Interior, tras la declaración de la situación operativa 1 del PLEGEM, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) ha iniciado un procedimiento de comunicación reforzada con los Centros de Emergencia de las distintas comunidades autónomas afectadas por estos incendios para realizar un seguimiento integral de estas emergencias y prevenir con más precisión su posible evolución.
La reunión
Además, Barcones ha convocado para las próximas horas una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) para incendios forestales para evaluar la situación, coordinar acciones y tomar las decisiones que resulten adecuadas, a la que han sido citados responsables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Agencia Española de Meteorología (AEMET) y la Dirección General de Política de Defensa (DIGENPOL), entre otras instituciones.
Interior aclara que la declaración de la fase de preemergencia del PLEGEM no supone la intervención de organismos estatales en la dirección y gestión de las emergencias de interés autonómico ni afecta a las competencias de dirección y gestión de estas emergencias que corresponden a las comunidades autónomas.
El PLEGEM es el instrumento marco de planificación del Sistema Nacional de Protección Civil que define la organización, los mecanismos de movilización de recursos y la coordinación de las administraciones públicas en situaciones de emergencia.
