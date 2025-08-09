El precio de la vivienda sube un 4,05% frente al año pasado

Según el informe mensual de precios de venta de pisos.com, el precio medio de la vivienda de segunda mano en España en el mes de julio de 2025 fue de 2.409 euros por metro cuadrado. Esta cifra supuso una subida del 0,15% frente al pasado mes de junio, cuando el precio por unidad de superficie fue de 2.405 euros. El repunte con respecto a julio de 2024 fue del 4,05%, ya que el precio medio hace un año se situó en los 2.305 euros por metro cuadrado.

La vivienda sigue encareciéndose, colocando a la demanda en una situación cada vez más complicada. Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, admite que "los precios desplazan a los compradores lejos de sus zonas de interés o a conformarse con inmuebles que no cumplen con sus criterios de búsqueda. Es o eso o esperar hasta que surja una oportunidad, para lo que hay que estar siempre alerta y seguir el mercado residencial muy de cerca".

Font pone el foco en la evolución desigual de los precios de la vivienda y de los salarios, "una brecha difícil de salvar", pero también en la escasez de oferta, que "en determinados mercados, como las grandes capitales, es realmente llamativa". A pesar de ello, la compraventa continúa marcando récords porque "nadie niega ya que el patrimonio inmobiliario es un valor seguro a largo plazo", confirma el directivo.

En cuanto a la financiación, "ahora que el Banco Central Europeo (BCE) ha decidido, por el momento, frenar los recortes, las ofertas hipotecarias permanecerán estables", declara Font, añadiendo que "de cara al último trimestre del año hay mucha incertidumbre, dado que los aranceles impuestos a Europa por Estados Unidos podrían volver a activar las rebajas en los tipos".

13 capitales ajustaron sus precios frente al año pasado

Las regiones más caras en julio de 2025 fueron Baleares (5.086 €/m²), Madrid (4.493 €/m²) y País Vasco (3.286 €/m²) y las más baratas Extremadura (852 €/m²), Castilla-La Mancha (946 €/m²) y Castilla y León (1.254 €/m²). Interanualmente, los repuntes más llamativos tuvieron lugar en Baleares (12,42%), Asturias (12,35%) y Navarra (6,82%). Los únicos ajustes tuvieron lugar en Castilla y León (-3,50%) y La Rioja (-0,59%).

Baleares fue la provincia más cara con 5.086 euros por metro cuadrado, seguida de Madrid (4.493 €/m²) y Guipúzcoa (3.822 €/m²). En el lado opuesto estuvo Ciudad Real, que cerró la clasificación con 706 euros por metro cuadrado. Otras provincias económicas fueron Jaén (772 €/m²) y Cuenca (799 €/m²). Los incrementos más abultados de un año a otro se localizaron en Baleares (12,42%), Asturias (12,35%) y Ciudad Real (8,27%). Las mayores bajadas las arrojaron León (-10,81%), Huesca (-10,05%) y Ourense (-6,65%).

La capital más cara fue Donostia-San Sebastián, con 6.568 euros por metro cuadrado. Por detrás se situaron Madrid (6.282 €/m²) y Palma (5.285 €/m²). Jaén fue la más asequible, con un precio de 1.253 euros por metro cuadrado. Otras capitales baratas fueron Zamora (1.318 €/m²) y Ciudad Real (1.376 €/m²). Las subidas más intensas frente a julio de 2024 se produjeron en Teruel (26,79%), Palma (15,65%) y Ciudad Real (14,36%). Las que más bajaron fueron León (-8,77%), Huesca (-6,01%) y Girona (-3,70%).