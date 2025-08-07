Rajoy pide conciliar la lucha contra la corrupción con la presunción de inocencia

El expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy ha manifestado que es un compromiso ético de todo el mundo luchar contra la corrupción, pero que "también lo debería ser intentar conciliarlo con la presunción de inocencia”.

“Deberíamos de ser todos un poco más prudentes para que no pase lo que ocurrió, por ejemplo, a Francisco Camps (expresidente de la Generalidad Valenciana) que fue a diez juicios y salió absuelto de los diez; por lo tanto, conviene no exagerar y a ver si, entre todos, podemos darle un punto de equilibrio a la actual situación”, ha subrayado Rajoy.

El expresidente ha respondido así este jueves en Avilés a una pregunta sobre la polémica que rodea al que fuera ministro de Economía durante su mandato, Cristóbal Montoro, y sobre la que ha asegurado que "el tiempo dirá qué es lo que ha ocurrido".

Sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, ha señalado que nunca se imaginó que iba a llegar a la situación actual “porque hay que tener mucha imaginación para hacerlo y no la tengo”.

En su opinión, el origen de lo que está pasando en España “está en la formación de un gobierno Frankenstein y la desmesurada ambición de una persona que pasa por encima de lo que tenga que pasar para ser presidente del Gobierno”.

La consecuencia de ese binomio es, ha indicado, la financiación singular para Cataluña a cambio de siete votos, la Ley de Amnistía o el traspaso de competencias que son del Estado y que no deberían de traspasarse.

“Todo parte de un gobierno Frankenstein y de una ambición desmesurada de alguien que no está dispuesto ni a disolver, aunque no tenga presupuesto”, ha señalado Mariano Rajoy, que ha subrayo que España es el único país del mundo “donde tiras sin presupuestos y no pasa absolutamente nada”.

En este punto, el expresidente ha recordado que en sus siete años de mandato aprobó siete presupuestos generales, y algunos en minoría, mientras que el actual Gobierno lleva el mismo tiempo y ha aprobado tan sólo tres lo que, en su opinión "es demoledor, de una enorme gravedad”.

“Tenemos un Gobierno al que lo único que se le puede desear es que se disuelva, que deje de ser Gobierno y que se regenere”, ha recalcado.