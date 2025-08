Iniciativa abre el camino a Mònica Oltra como candidata al Ayuntamiento de Valencia

Más leña para las ascuas de un regreso de Mònica Oltraa la primera línea política. El coportavoz de Iniciativa y diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha señalado este martes en una entrevista en À Punt un posible destino para la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana en una hipotética vuelta a la actividad electoral (algo sobre lo que la propia Oltra no se ha pronunciado): ser la cabeza de cartel de la coalición para el Ayuntamiento de Valencia.

"Sería la mejor candidata", ha indicado Ibáñez preguntado directamente por Oltra y las posibilidades de futuro de la exdirigente. Así, quien fuera uno de sus más estrechos colaboradores tanto en Iniciativa (la rama ecosocialista de Compromís que fundó Oltra) como en la Conselleria de Servicios Sociales no solo ha loado su "bagaje político y electoral" remarcando por ello que sería "una magnifica candidata a la Alcaldía de Valencia, a la Generalitat o a Madrid" sino que ha puntualizado: "Particularmente a la Alcaldía de Valencia".

Compromís se ha adentrado en los últimos meses en una espiral de rumores, debates y elucubraciones sobre un posible regreso de Oltra del que ella ha evitado manifestarse. Su nombre continúa teniendo mucho predicamento en el espacio a la izquierda del PSPV. Es más, el proceso judicial y los dos archivos que acumula la causa que forzó su dimisión son expuestos por los valencianistas como un ejemplo de 'lawfare' y persecución, elevando internamente la figura de la exvicepresidenta, que, no obstante, no ha vuelto a un acto de Compromís sino solo de Iniciativa.

Entrevista en À Punt al diputado de Compromís, Alberto Ibáñez. / Levante-EMV

Y en esa 'oltralogía', similar a la 'kremlinología' con la que EEUU estudiaba los movimientos de la hermética Unión Soviética en la Guerra Fría, a la espera de señales claras, hay voces próximas a la exvicepresidenta que muestran trazas de su futuro. "Lo espero con ilusión", ha señalado Ibáñez este martes cuyas referencias apuntando directa y "particularmente" al Ayuntamiento de Valencia al desgranar las posibilidades de encabezar una lista no parecen casuales. A Oltra ya se le había relacionado antes con el Cap i Casal tanto dentro de Compromís como incluso con una oferta de la Unió Municipalista del alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, según publicó Las Provincias.

La Casa Gran sería así una vía de aterrizaje para el regreso de Oltra donde la formación tendría posibilidades de luchar por ser la primera fuerza de izquierdas y alzarse con la vara de mando. En Valencia, de momento, la portavoz de Compromís es Papi Robles después de la renuncia de Joan Ribó, quien encabezó la lista en los últimos comicios volviendo a quedar por delante del PSPV, pero sin lograr sumar una mayoría progresista frente a PP y Vox.

"Con el pie izquierdo"

En esa rumorología sobre Oltra, Ibáñez ha destacado que la exvicepresidenta no actúe "ni como Pablo Iglesias ni Felipe González". "No hace declaraciones sobre el presente ni nos dice lo que tenemos que hacer mientras no está en la primera línea", ha señalado. Eso sí, ha admitido que "en privado" da consejos. Este viernes se podrá escuchar a Oltra que dará una conferencia en Valencia para mostrar la "alternativa de la izquierda en la era Trump".

Pero más allá de debates sobre la exvicepresidenta, lo que sí que ha advertido el coportavoz de Iniciativa es que espera que las siguientes elecciones en las que participe Compromís pillen a la coalición "con el pie izquierdo" y les lleve a "buscar alianzas amplias". Así, se ha conjurado para conseguir un pacto en el que las opciones "que no son ni la extrema derecha ni el bipartidismo vayamos juntos", una forma de mirar hacia fuerzas como EU, Podem o Sumar frente a los recelos de Més, otra de las patas de Compromís.