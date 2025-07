El PP exige la "dimisión inmediata" del fiscal general tras ser procesado por el Supremo

"Es una auténtica vergüenza que los españoles tengamos que sufrir que el fiscal general del Estado, la persona que tendría que perseguir los delitos, perseguir a los delincuentes, esté siendo encausado, juzgado y sentado en el banquillo de los acusados", ha dicho Ester Muñoz, portavoz del grupo parlamentario del PP pocos minutos después de que se conociera la noticia de que el Tribunal Supremo ha decidido procesar a Álvaro García Ortiz. Muñoz ha exigido la "dimisión inmediata" del fiscal general del Estado. "No cabe otra opción. No hay más salidas. No hay más puertas que abrir. Tiene que dimitir", ha subrayado ante los periodistas del Congreso.