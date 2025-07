Feijóo coloca a un fiel a Ayuso en el área de inmigración del PP y a un afín a Moreno en interior

Santiago Abascal ha explicado más de una vez que la persona que se inventó el nombre Vox para su partido es Rafael Núñez Huesca, un periodista que trabajó con él en la Fundación DANAES. Fue la institución que Abascal presidió durante ocho años (2006-2014), alimentada por subvenciones de Esperanza Aguirre, y que se convirtió en un vivero para que el partido de ultraderecha pudiera nacer en 2013. Núñez Huesca, en 2019, se fue de asesor al equipo de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y bajo su mandato ha ido desarrollando su carrera política hasta convertirse en portavoz adjunto del grupo parlamentario del PP en la Asamblea. Desde este lunes suma otro nuevo cargo: coordinador de migración en el partido a nivel nacional, integrado en la vicesecretaría de coordinación sectorial que dirige Alma Ezcurra, también muy cercana a Ayuso.

Alberto Núñez Feijóo ha colocado en ese área tan sensible a un fiel de la presidenta madrileña, un reparto de poder que también está compensando en ese segundo escalón del PP con otro para agradar a Juanma Moreno, el otro poderoso barón de los populares: Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa en la Junta de Andalucía, coordinará interior y emergencias dentro de la vicesecretaría de regeneración institucional que lidera Cuca Gamarra.

El PP ha distribuido este lunes por la tarde cómo queda la estructura interna, los cargos que ayudarán a los vicesecretarios a desarrollar sus tareas. Miguel Tellado, el número dos del partido y secretario general con poder también territorial, ha nombrado a 17 coordinadores para que le ayuden en su misión (organización, actos y campañas, formación...) además de 11 secretarios de área. A quien no ha sustituido por ahora Feijóo es a Noelia Núñez, hasta el pasado jueves vicesecretaria de movilización y reto digital. Dimitió tras admitir que había mentido en sus currículum y no había acabado ninguna de las tres carreras que había ido incluyendo en sus expedientes estos últimos años. Fuentes de la dirección no aclaran si anulará esa vicesecretaría o nombrará a un sustituto próximamente.

Secretario de Estado en Hacienda

El partido conservador también ha concretado que Alberto Nadal, vicesecretario de economía y desarrollo sostenible, elegirá a sus propios coordinadores cuando se incorpore al equipo, en septiembre, ya que está trabajando en EEUU. Es una manora de descartar cualquier cambio sobre su elección tras el estallido del caso de corrupción que afecta a Cristóbal Montoro. Un juez ha imputado al exministro de Hacienda (2011-2018) por amañar leyes desde su departamento a cambio de dinero de empresas. Alberto Nadal fue secretario de Estado de Presupuestos y Gastos en ese departamento entre 2016 y 2018, pero su nombre no aparece en la investigación judicial y Feijóo ha decidido seguir adelante con su elección.