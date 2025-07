El despacho de Montoro pide anular el caso al ver vulnerados sus derechos por el "hallazgo casual" del correo que inició las pesquisas

"La vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro". Así señaló en diciembre de 2013 el directivo de Messer Ibérica Rubén Folgado a otro de los responsables de la empresa de gases industriales en un correo electrónico cuyo "hallazgo casual" por los Mossos --en una causa por un delito contra el territorio-- dio origen a la investigación que ha terminado imputando por corrupción al exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro.

Una vez que se ha levantado el secreto que pesaba sobre la causa, la defensa del despacho que Montoro fundó ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Tarragona solicitando que se anule este indicio y se revoque el auto en el que se imputa a Equipo Económico, varios de sus directivos, al exministro y hasta casi una treintena de personas al considerar que el uso de dicho correo vulnera sus derechos, ya que no tenía ninguna relación con el asunto por el que los agentes registraban entonces la sede de la compañía.

Equipo Económico, el despacho que fundó Montoro, pide que se anulen los correos en los que se basa la causa / Ep

Según el recurso al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la defensa de Equipo Económico reclama concretamente que se deje sin efecto el auto de imputación y se acuerde la nulidad de la aprehensión de los correos aportados con el oficio de los Mosos d’Escuadra de 20 de abril de 2018 que dieron origen a la causa contra Montoro y el despacho que fundó. También pide la anulación otras dos resoluciones judiciales adoptadas por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona en las que se acordó, respectivamente, deducir testimonio de los correos aprehendidos y abrir el caso. Con ello buscan el archivo de toda la instrucción realizada por este juez bajo secreto desde hace siete años.

Causa paralela

Según la defensa, que ejerce el letrado Carlos Luis Rubio Soler, una vez hallados los documentos de forma casual "los agentes realizaron al margen del más mínimo control judicial una investigación paralela y prospectiva durante más de cinco meses" antes de dar cuenta a la autoridad judicial -- el 20 de abril de 2018-- transcurriendo, todavía, tres meses más antes de que el Juzgado los admitiese -- el 20 de julio de 2018--.

A juicio de la defensa, la ausencia de "resolución judicial habilitante para la aprehensión de dichos correos" implica, no sólo que ésta se produjo con infracción de los derechos fundamentales a la inviolabilidad del domicilio del secreto de las comunicaciones y a la intimidad personal, sino que también se produjo con infracción del derecho de Equipo Económico a un proceso con todas las garantías.

"En la medida en que las resoluciones impugnadas supusieron la incoación del procedimiento, y la incorporación al procedimiento de los documentos incautados irregularmente, procede acordar la nulidad de dichas resoluciones", insiste en su escrito, en el que califican de "exceso policial" la decisión de los Mossos con respecto a “una serie de correos electrónicos de las cuentas corporativas del director Técnico" de Messer, Rubén Folgado .

Inciden en que la diligencia encomendada y practicada por los Mossos para la investigación de presuntos delitos contra la ordenación del territorio y contra la Administración Pública estaba relacionada con la construcción de una planta por parte de Messer Ibérica de Gases SA en la localidad de El Morell entre 2007 y 2009, "nada que ver con los hechos a los que se refiere la presente causa, que además habrían sucedido a partir de 2013".

"El auto de entrada y registro en un domicilio o el acceso a los dispositivos de almacenamiento de información no es un cheque en blanco para que la policía pueda arramblar con todo lo que encuentre, tenga o no relación con la causa, para posteriormente decidir lo que se investiga y lo que no", añade el recurso. Ello supondría, a juicio de la defensa "una quiebra del principio de especialidad y una absoluta falta de control de la gestión que la policía realiza del material incautado en la entrada y registro excediéndose en los límites señalados en la resolución habilitante". No se dio, además, la circunstancia de delito flagrante que justificara la incautación de estas comunicaciones.

Finalmente, advierte la defensa que "habrá que ver, una vez excluidos tales correos, hasta dónde alcanzan los efectos de esta nulidad por la conexión de antijuridicidad". A estos efectos, recuerda que la regla general es que la nulidad de una prueba vicia a su vez cualquier otra que hubiera sido obtenida como consecuencia de la anterior.