Feijóo admite el "rechazo de una buena parte" de valencianos a Mazón y liga su futuro a las encuestas

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue sin comprometerse con el futuro político de Carlos Mazón, a quien mantiene en el alero de cara a repetir como candidato popular a la Generalitat valenciana en 2027 por el duro golpe que la gestión de la dana del 29 de octubre supuso para la figura del barón valenciano. De hecho, Feijóo sigue añadiendo variables para decidir sobre su continuidad que además no parecen demasiado favorables para el jefe del Consell. Si tras la riada vinculó, como había hecho el propio Mazón, su futuro a la reconstrucción y tras los primeros pasos de la jueza de Catarroja incluyó también las derivadas judiciales, ahora el gallego amplía el abanico y agrega un nuevo factor, las encuestas.

"El futuro del señor Mazón tiene relación directa con dos cosas: la reconstrucción y ganar la Generalitat. Por lo tanto, cuando llegue el momento tendremos que valorar si con esa candidatura ganamos o no ganamos y ser consecuentes", señala Feijóo en una entrevista con el diario El Mundo. Cabe recordar que dos encuentas diferentes, una elaborada por Prensa Ibérica, grupo editor de Levante-EMV, y otra del CIS, concluyen que ocho de cada diez valencianos quieren que Mazón dimita.

Unos sondeos de los que parece estar al tanto el presidente nacional del PP, que en otro pasaje reconoce que Mazón genera "rechazo" en "buena parte" de la sociedad valenciana. Feijóo insiste en que la decisión sobre el barón valenciano "dependerá de cómo esté la reconstrucción y de qué nos dicen los ciudadanos, obviamente, sobre la oportunidad o no de repetir candidatura".

La "ingenuidad política" de Mazón

El líder popular, que durante estos meses ha combinado la defensa del president con declaraciones que han ido directas al mentón del alicantino, vuelve a incidir también en el "error" que a su juicio cometió Mazón por no declarar la emergencia nacional, que hubiera provocado que el Gobierno central asumiera el mando de la emergencia. Un error que atribuye a la "ingenuidad política" del jefe del Consell.

"Hay un error de ingenuidad política que creo que es el más grave: no reclamar la emergencia nacional. Es de una ingenuidad política y de un desconocimiento de la personalidad de (Pedro) Sánchez...Mazón pecó de una ingenuidad que lo ha arrastrado a un problema de incomprensión y de rechazo de buena parte de la población valenciana, eso es una realidad", sentencia Feijóo tras ser preguntado por posibles errores del jefe del Consell en la gestión de esa emergencia.

Mazón y Feijóo se saludan durante el congreso nacional del PP del pasado fin de semana. / Eduardo Parra/EP

Único objetivo: la Generalitat

El presidente del PP deja claro que su decisión sobre Mazón pivotará en torno a un "único objetivo", seguir gobernando la Generalitat. "Nosotros no podemos entregar la Generalitat al Partido Socialista, que se despreocupó y miró para otro lado durante la dana. Por tanto, reconstrucción y, posteriormente, análisis y decisión, con un único objetivo: volver a ganar la Generalitat", añade.

Feijóo se reafirma así en la línea defendida por su dirección nacional respecto al congreso autonómico del PPCV, el cual apuestan por aparcar hasta culminar las labores de recuperación tras la riada. Es el argumento que han esgrimido tanto desde Madrid como desde la cúpula autonómica de Mazón ante las reclamaciones de activar ese proceso orgánico que empiezan a proliferar en algunos sectores de la formación conservadora, con el expresident Francisco Camps a la cabeza.

Camps anunció este miércoles su intención de concurrir a ese cónclave autonómico que no tiene fecha por ahora y que Génova ya ha dejado claro que no será inminente. Pese a esa incertidumbre en cuanto a las fechas, el expresident no muestra intención de frenar en su operación retorno y este mismo verano emprenderá una gira de sur a norte de la Comunitat Valenciana para seguir sumando adeptos ante la debilidad actual de Mazón. "Les vamos a hacer un agujero que te cagas", avisaban desde el entorno más cercano a Camps.