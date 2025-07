El PP ve a Sánchez "entre la UCI y la UCO" y con la "respiración asistida" de los socios: "Se hace trampas al solitario"

El PP se muestra sorprendido por el optimismo que inundó a las filas socialistas y al Gobierno tras la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso. Los populares admiten que los socios del Ejecutivo volvieron a insuflar oxígeno, "aunque sea respiración asistida", a la legislatura no retirando su apoyo. Sin embargo, avisan que el "problema" de Sánchez no es mantener a sus aliados unidos, sino "la Justicia y la UCO, y de eso no le ha salvado nadie en este Congreso". Así, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha lamentado que el Gobierno se esté "haciendo trampas al solitario" al considerar "superada de largo" la prueba en la Cámara baja.

"Este Gobierno está en situación terminal, esta legislatura está finalizada y Sánchez está entre la UCI y la UCO", ha sentenciado el recién elegido secretario general del PP, Miguel Tellado, haciendo referencia al aviso que la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, de que la confianza de su formación en el Ejecutivo "va camino de la UCI". Así, el 'número dos' de los populares ha asegurado que si el líder del PSOE fuese "un presidente responsable, debería convocar elecciones".

Dejando un lado la comparecencia de este miércoles, Tellado ha puesto ya la vista en los próximos escándolas que puedan salpicar al Gobierno, tildando de "delirio" que Sánchez pretenda continuar al frente de la Moncloa cuando está "plenamente acorralado por la Justicia y las investigaciones policiales que están en marcha". En este sentido, ha sostenido que la intervención de Sánchez en la Cámara baja fue una "huida hacia adelante" en la que hizo "fuego a discrección contra todo el mundo".

Y, en este punto, Tellado ha hecho hincapié en los ataques de Sánchez contra Feijóo, recordando su fotografía con el narcotraficante Marcial Dorado, y otros presidentes autonómicos del PP para defender la dura acusación que lanzó el líder popular: "¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted?", dijo en referencia a las supuestas saunas que tenía su sugrego, ya fallecido. "Lo único que ha hecho (Feijóo) ha sido enfrentar a Sánchez contra su propia biografía, ni más ni menos, pero ha sido Sánchez el que ha atacado personalmente a todo el mundo", ha justificado Tellado.

Choque con los socios

Y, pese a todo, el PP volvió a constatar que ninguno de los socios retiró su apoyo al Gobierno ni ofreció sus votos para una posible moción de censura. Tellado ha reconocido que no tiene intención de volver a sondear a los aliados del Ejecutivo tras comprobar que han "decidido darle oxígeno, aunque sea respiración asistida". Eso sí, el secretario general de los populares dice que este miércoles fue palpable el "hartazgo" de partidos como PNV y Junts, que fueron bastante críticos con Sánchez. Aunque los primeros aún le conceden "tiempo" al líder del PSOE y los segundos le avisaron de que está en "prórroga".

Además, el pleno del miércoles dio muestras significativas de la relación con estas dos formaciones. Feijóo acusó a los jeltzales de estar "subyugados o subvencionados" por el Gobierno, lo que le valió una dura respuesta de Vaquero: "¿Qué más sabe hacer, tratar de ensuciar el nombre del PNV, asimilar los discursos sectarios de la extrema derecha? ¿Cree que de esta manera el PNV puede darle su apoyo?". Tellado, elevando aún más el conflicto, ha achacado la actitud de Vaquero a la "preocupación" de que alguna de las ramas que se están investigando (en el caso Koldo) pueda tener relación con actividad del Gobierno vasco o del PNV".

Los ataques de Feijóo al PNV fueron sustituidos por el silencio frente a Junts, del que nada dijo el líder del PP. Este jueves, preguntado por esta cuestión, Tellado ha asegurado que no percibió que "fuera más duro con unos partidos u otros". El pasado fin de semana, en el 21º congreso del PP se redactó la ponencia para dejar a Feijóo la posibilidad de llegar a acuerdos con Junts dentro de "la Constitución y la ley".