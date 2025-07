Urtasun avisa a Sánchez que plantarán batalla dentro del Gobierno por la "agenda contra la corrupción"

Los Comuns continúan trasladando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que les resultan insuficientes las medidas tomadas hasta ahora para hacer frente a la corrupción que acecha el PSOE y para tratar de relanzar la legislatura. Tras la celebración del comité federal de los socialistas, ha sido el ministro Ernest Urtasun quien ha levantado la voz para advertir de que, visto lo visto hasta ahora, serán ellos los que se pongan a "liderar la regeneración democrática" que consideran necesaria. "No vamos a esperar al PSOE para desarrollar con toda la potencia una agenda contra la corrupción en el Gobierno y en el Congreso", ha asegurado durante la clausura del congreso de Barcelona en Comú.

Urtasun no ha concretado ni cómo ni cuándo, pero ha dejado entrever que su formación está dispuesta a dar la batalla en el Consejo de Ministros si el presidente no va más allá. La comparecencia del miércoles de Sánchez en el Congreso es clave para que desgrane qué plan legislativo tiene, así como para anunciar las medidas sociales que también piden las formaciones que hasta ahora han apoyado al Gobierno. "Resistir no es suficiente y tratar de resistir de forma agónica no va a ser la solución", ha avisado, además de reivindicar que el espacio político al que pertenece demuestra que "la corrupción cero sí que existe".

No vamos a esperar al PSOE para desarrollar con toda la potencia una agenda contra la corrupción en el Gobierno y en el Congreso Ernest Urtasun — Ministro de Cultura

Los Comuns han dejado claro en su acto que no van a entregar "nunca el Gobierno a los de la Gürtel (el PP) y la extrema derecha", pero que eso tampoco significa dar un cheque en blanco al PSOE. "No sabemos si el de Sánchez es un barco que puede remontar o un Titanic que está tocado mientras Page y la derecha bailan", ha añadido el portavoz de Cataluña en Comú, Gerardo Pisarello. El también diputado en el Congreso ha señalado que la derecha busca "aprovecharse de la corrupción de los progresistas para alcanzar el poder y ponerlo a su servicio", y ha lamentado también que haya sido precisamente el PSOE el que haya "traicionado la confianza" de miles de trabajadores que ahora están "desnortados".

La coordinadora nacional de los Comuns, Gemma Tarafa, sí que ha mencionado una reforma concreta que considera que tiene que ser una realidad de forma "rápida" en el BOE: que las empresas que hayan pagado comisiones, como presuntamente ha hecho Acciona, no pueden presentarse a procesos de licitación públicos. "Hay que acabar con las políticas corruptas de las grandes empresas", ha defendido.