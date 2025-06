Robles, sobre el 5% comprometido en la OTAN: "Aquí no se ha firmado nada"

Para la ministra de Defensa, Margarita Robles, España ha sido el único aliado de la OTAN que ha abordado con "honestidad y sinceridad" el debate sobre PIB y gasto militar, mientras en la Alianza Atlántica hay gobiernos que han secundado objetivos que no podrán cumplir.

Robles ha defendido este lunes el papel jugado por España en la reciente cumbre de la OTAN restando cualquier fiabilidad al compromiso de llegar al 5% del PIB de los aliados dedicado a defensa que recoge la declaración final: "Aquí no se ha firmado nada, no hay acto de firma de ningún país. Lo que hay es un acuerdo político referido para 2035", ha dicho ante la Comisión de Defensa del Congreso.

Robles incluso ha apostado por lo que, de forma tácita, ha descrito como una impostura general en Alianza Atlántica: "Vamos a ver si esos países que dicen que van a llegar al 5% lo cumplen. Las industrias no tienen una capacidad de absorción del 5%. Cada país sabrá si es capaz de llegar al 5%", y ha puesto un ejemplo: "Compramos baterías Patriot hace diez años y hasta dentro de cuatro no nos la van a reponer".

La titular de Defensa ha defendido la posición de España basándola en "un compromiso serio y fiable" de consecución de capacidades militares acordadas con la OTAN: "Vamos a cumplir nuestro objetivo de capacidades y entendemos que para eso es suficiente con el 2,1%". "No nos van a encontrar haciendo un seguidismo incuestionado", ha asegurado en una intervención posterior.

Robles ha contado en su comparecencia que en dos reuniones anteriores de ministros de la Alianza ya expresó la opinión del gobierno español, y "no se habló de gastar más, sino de que cada país invirtiera en sus capacidades, para que pudiera aportarlas en caso necesario". Y todo ello, desde la autoridad que a España le da el tener desplegados 2.000 militares en la defensa del flanco Este europeo.

Contra Sánchez...

No estaba previsto en la agenda de la Comisión de Defensa del Congreso que este lunes se fuera a debatir sobre España y la OTAN, sino sobre industria de defensa, pero el asunto de La Haya se ha ganado espacio a codazos en la sesión. La ministra había optado en un principio por no adelantar comentarios a las explicaciones que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dé próximamente en la Cámara Baja.

De hecho, el grupo popular ha arrancado por la OTAN su intervención. "¿Qué es eso de hacer una rueda de prensa el domingo para anunciar que había convencido al secretario general de la OTAN de un 2%, para luego firmar como todos un 5%?", le ha preguntado y, a la vez, reprochado, el portavoz popular en la Comisión de Defensa, Carlos Rojas. Esa actitud de Pedro Sánchez, ha dicho, "es lesiva para todos los españoles esa forma de mentir delante de todos los líderes". A su juicio, en la cumbre de La Haya "hemos aparentado ser el socio que nadie quiere tener"

Rojas le ha reprochado a Robles también la ruptura de contratos de adquisición de tecnología militar israelí, lo cual "rompe la disuasión" de España ante potenciales adversarios. "Ni Francia ni Alemania han tirado por la ruptura unilateral de contratos".

...y contra Rutte

Por la banda izquierda de la comisión no se ha criticado a Sánchez sino al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El portavoz del Grupo Sumar, Txema Guijarro, ha lamentado “el acto de vasallaje que vimos en La Haya, que será recordado en los anales de la Historia”. Y ha añadido un epíteto de descabello contra Rutte y sus lisonjas dedicadas al presidente norteamericano, Donald Trump: “No se puede ser más lamebotas”.

Guijarro ha removido un capote ante la ministra, intentando que se pronuncie: “No vamos a comprar F-35, no vamos a comprar F-35”, ha repetido sobre el caza norteamericano, de Lokheed Martin, el más moderno del mundo y hasta ahora única solución de despegue vertical que se le presenta a la Armada para llevar fuerza aérea embarcada. La ministra tenía dos opciones ante la afirmación: entrar o no entrar en ella. Y ha optado por la segunda.

“Si hay un ejemplo de antieuropeísmo es el del señor Rutte, que nos avergüenza a todos”, ha dicho el portavoz republicano Francesc Marc Álvaro comentando también la cumbre de la OTAN. El diputado de Esquerra ha exigido claridad sobre el compromiso alcanzado por España con la Alianza, y se ha jugado pagarles una cena a todos los miembros de la Comisión de Defensa a que, si gobierna España, el PP no llegará al 5% del PIB para gasto en defensa.

El portavoz socialista en la Comisión, el granadino José Antonio Rodríguez, ha recordado que Estados Unidos no ha pasado del 3,74% de PIB dedicado a Defensa ni en la cumbre de Gales ni en los datos presupuestarios de 2024, periodo en el que incluso ha descendido ese porcentaje unas décimas, "y nos piden a nosotros el 5%", ha dicho. Rodríguez, antes de los comentarios de Robles sobre la cumbre de la OTAN, había apostado también que ningún país aliado podrá llegar a un 5% de PIB dedicado a Defensa, porque "no tienen el desarrollo industrial para asumirlo".

Plan industrial

Antes del debate, Robles había repetido en el Congreso los mismos argumentos sobre política industrial que, por el azar de los calendarios, ya enunció el viernes pasado en el Senado. Entre ellos, que el plan industrial de la defensa que esgrime el Gobierno "no supone apuntarnos a ninguna carrera ni escalada armamentística". Otro: que "la inversión en seguridad y defensa no es incompatible con la inversión en el Estado del Bienestar". Y esto sin incurrir en más endeudamiento, sobre la base de tres fuentes de recursos: los ahorros generados por la buena marcha de la economía, el empleo de créditos del capítulo 8 del Plan de Recuperación y Resiliencia, y reasignaciones presupuestarias de partidas no ejecutadas.

Ha insistido la titular de Defensa en las cinco principales partidas de la inversión en este desarrollo de la base industrial y tecnológica de la defensa: un 35% de presupuesto destinado a mejora de salarios, preparación y equipamiento de las Fuerzas Armadas, un 31% para nuevas tecnologías de telecomunicaciones, satélites y radares, capacidades de nube de inteligencia artificial, un 19% para nuevos equipos de defensa -eufemismo de armamento-, un 17% para inversión en capacidades con las que afrontar desastres naturales y un 3% para mejorar la seguridad de las misiones de paz en las que participa España.

El 36% de la inversión prevista en el Plan industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa irá destinado a lo que en Defensa llaman Programas Especiales de Modernización, que, según los cálculos del ministerio, podría suponer la creación de 23.000 empleos directos y 60.000 indirectos. Esos programas de modernización van a crecer: de los 56 actualmente en desarrollo, a 87, con la incorporación de 31 nuevos planes.

Ocho de cada diez euros del plan se gastarán en España, y nueve de cada diez en la UE, según ha reiterado la ministra. Eso implica, según Robles, un beneficio para más de 300 empresas distribuidas por toda España.

Junts ha lamentado la “falta total de transparencia” en el plan industrial de Defensa. Ha comentado el diputado de la formación catalana Isidre Gavin que en Catalunya “no hay ninguna empresa principal de la defensa, pero sí multitud de pymes” que “están recibiendo fondos de agencias y empresas extranjeras porque son punteras, pero a las que el Gobierno no hace ni caso”.