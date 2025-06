La octava manifestación desafía al calor para pedir la dimisión de Mazón ocho meses después de la dana

Las calles de Valencia volvieron a rebosar este domingo en un clamor contra el president Carlos Mazón bajo el lema "ocho meses después de la dana, no hay reconstrucción". Los manifestantes volvieron a reclamar la dimisión del jefe del Consell y "responsabilidades por la nefasta gestión de la catástrofe climática del 29 de octubre que dejó 230 víctimas mortales y miles de personas afectadas". La protesta ha desafiado a la ola de calor y la gente sale a la calle pese a los 37ºC del termómetro.

Aunque han pasado ocho meses, los convocantes criticaron que "nos quieren imponer una normalidad que no existe". "Se esfuerzan porque la economía funcione mientras la vida de la gente sigue rota. Se reabren centros comerciales mientras miles de personas siguen sin ascensor en sus casas". Los manifestantes volvieron a reivindicar "responsabilidades políticas y penales, transparencia y verdad".

Para los manifestantes "no hay reconstrucción", pero sí "negocio". "Mientras el dinero llega de forma lenta e insuficiente a la población afectada y los servicios esenciales, fluye sin impedimento y con rapidez hacia las empresas manchadas por la corrupción", reivindican. La protesta estuvo plagada de gritos de "Mazón dimisión" y "el president, a Picassent".

En su opinión "no se puede mantener en el cargo un presidente incapaz que, en lugar de asumir responsabilidades, mira por sus intereses y asume políticas negacionistas (en referencia a sus pactos con Vox) que nos abocarán a la repetición de la tragedia en beneficio de unos pocos".

La manifestación comenzó a las 19:30 en la plaza del Ayuntamiento y recorrió el centro de Valencia por la calle San Vicente y Plaza de la Reina para llegar a la plaza de la Mare de Deu.

Reconstrucción de colegios

Uno de los puntos más criticados fue la reconstrucción educativa, a pesar de que el president Mazón aseguró que todo el alumnado afectado por la riada comenzará las clases en su localidad el curso que viene y de que 100 de los 115 centros afectados están ya "en funcionamiento pleno" (algo que las Ampas desdicen).

La factura, por el momento, es que hay 8 centros por derruir y 7 más donde se debe reconstruir parte de la infraestructura. Pese a todo la mayoría de centros ya han retomado su actividad, aunque según la Federación de Ampas (Fampa-Valencia), lo han hecho sin haberse recuperado correctamente de la riada. "Un barracón no es una escuela y no se puede dejar atrás la educación cuando se habla de reconstrucción". Critican que "las 'soluciones' provisionales otorgadas tratan de imponer una normalidad que no existe".

La octava manifestación en Valencia contra Carlos Mazón. / EP

Vivienda y "propaganda política"

Los manifestantes denunciaron que a día de hoy todavía quedan muchas familias que perdieron su casa por la riada y no tienen alternativa "mientras existen miles de pisos turísticos o de la banca rescatada, fondos buitre o la Sareb".

Por otro lado, lamentaron la falta de transparencia en todas las administraciones sobre lo sucedido. "Ya está bien de propaganda e intercambio de acusaciones sin asumir responsabilidades. La reconstrucción no puede hacerse con mentiras y de espalda a las personas afectadas".

Recordaron, como en anteriores protestas que durante muchos años se permitió la construcción de vivienda en zonas inundables "en favor de la especulación y los intereses económicos, sin tener en cuenta los informes científicos que alertaban de posibles riadas".

3.500 familias en el reparto de alimentos

Los manifestantes también critican las deficiencias en el servicio de transporte escolar -a pesar de que es una licitación firmada durante el gobierno del Botànic- y los servicios médicos "que tampoco han sido restablecidos completamente".

Este hecho es para los convocantes "especialmente grave por los problemas de salud y pobreza provocada por la negligente gestión de la barrancada". "Ocho meses después, 3.500 familias aun son atendidas por los puntos de reparto de productos de primera necesidad no institucional de la zona cero", reivindican.

En esta línea, denuncian que en la zona cero todavía hay "miles de garages y habitaciones que continúan en condiciones deplorables", como por ejemplo "muchas personas con movilidad reducida que no pueden salir a la calle porque continúan sin ascensores".

En el plano laboral, aún hay 20.000 trabajadores y trabajadoras en ERTE que " no están cobrando el 100 % de su sueldo y tienen como único apoyo las redes de solidaridad que surgieron de esta catástrofe y que se mantienen activas frente al interés y el abandono institucional", denunciaron.

Dar la espalda a las víctimas

Una vez más, la protesta estuvo encabezada por la asociación de familias de víctimas de la dana con fotos de sus familiares fallecidos en la trágica riada. Los manifestantes volvieron a reclamar "un trato digno para las personas afectadas, verdad y justicia".

Por otro lado, defendieron "comisiones de investigación con la participación real y directa de la ciudadanía, tanto en el Congreso (donde se vetó la comparecencia de Pedro Sánchez) como en las Corts, para saber la verdad". Reivindicaron que "las personas afectadas han esperado durante ocho meses y no pueden hacerlo más. El pueblo valenciano tampoco".