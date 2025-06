El TC declara constitucional la amnistía del 'procés' con los votos de la mayoría progresista

El pleno del Tribunal Constitucional ha concluido las deliberaciones de la amnistía y con los seis votos de la mayoría progresista ha declarado que la amnistía del 'procés' es constitucional, porque no vulnera ningún derecho fundamental, pese a lo argumentado en el recurso del PP contra la medida de gracia, impugnación que ha sido rechazada prácticamente en su totalidad con cambios muy menores sobre la ponencia que preparó la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán.

En la sentencia se han introducido cambios muy menores en la argumentación de Montalbán, aunque ninguno fundamental y solo se ha admitido el recurso del PP en tres aspectos menores. Así se declara la inconstitucionalidad por omisión del artículo 1.1 por ser contrario al principio de igualdad, al no otorgar la amnistía a aquellas conductas dirigidas a rechazar el 'procés'; se anula la amnistía de conductas posteriores a la promulgación de la ley, y se declara que los apartados 2 y 3 del artículso 13 no son inconstitucionales siempre que permitan la audiencia de todas las partes personadas en el proceso ante el Tribunal de Cuentas.

La sentencia no se conocerá en su integridad hasta que pueda incluir también los votos particulares de los magistrados disconformes con la posición mayoritaria: César Tolosa, Ricardo Enríquez, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo, si bien está previsto que este jueves se de a conocer al menos un resumen del documento.

La sentencia se ha estructura de una forma similar a cómo lo hacía la ponencia de Montalbán y a cómo durante toda la semana se han ido produciendo los debates por bloques hasta conducir a la votación de este jueves. El lunes se rechazó elevar dudas a Europa, el martes la constitucionalidad de las amnistías y este miércoles, que la del 'procés' también lo es . En el debate jurídico han participado diez de los magistrados del órgano, al haberse apartado Juan Carlos Campo y haber sido recusado José María Macías.

Amnistías

El tribunal ha analizado si una amnistía, considerada en abstracto, es compatible o no con la Constitución. Su conclusión es que "el silencio constitucional no puede interpretarse como una prohibición de tal institución", porque "todo lo que no está constitucionalmente vedado queda, en principio, dentro del ámbito de decisión del legislador, sin que sea exigible una habilitación constitucional expresa a las Cortes Generales que, en virtud del principio democrático, ocupan una posición central en nuestro ordenamiento jurídico".

A continuación se concluye que no cabe derivar la prohibición de los indultos generales a la amnistía, porque ambas instituciones poseen una naturaleza jurídica diferente. Así, "mientras el indulto es una prerrogativa del ejecutivo referida a condenas individuales, la amnistía solo puede ser acordada mediante ley por las Cortes Generales, tiene carácter general, y conlleva excepcionar con carácter retroactivo la aplicación de normas punitivas", tanto para ser juzgado como el cumplimiento de condenas".

El tribunal descarta también que la amnistía sea contraria al principio de separación de poderes, a la reserva de jurisdicción, la obligación constitucional de ejecutar las resoluciones judiciales firmes. Por si queda alguna duda, precisa que "el Parlamento no está reemplazando a los tribunales en la determinación de la culpabilidad, sino estableciendo que, por motivos extrajurídicos, se extingue la responsabilidad punitiva" de ciertas conductas.