Illa exige al Supremo que aplique "con diligencia" la amnistía: "Me duele que haya personas que no se hayan podido beneficiar"

"'Roma locuta, causa finita'. El Tribunal Constitucional ha hablado. No tiene sentido obstaculizar la aplicación de la ley de amnistía". Esta ha sido la respuesta del president Salvador Illa solo minutos después de que se hiciera público el aval del alto tribunal a la ley de amnistía. Con la sentencia encima de la mesa aún humeante, el jefe de la Generalitat se ha dirigido explícitamente al Tribunal Supremo para exigirle que la aplique "con diligencia" a los líderes del 'procés' en lugar de escudarse en su innterpretación del delito de malversación para no hacerlo. "Me duele que haya personas que todavía no se han podido beneficiar de ella", ha reconocido desde la galería Gótica del Palau de la Generalitat.

Desde que asumió el mando del Govern de Cataluña, Illa ha defendido que se aplicara la norma con "celeridad" y "sin subterfugios", como también ha hecho este jueves. Si bien sostiene que hay que respetar las sentencias judiciales, también ha sido insistente a la hora de pedir que el poder judicial debe también respetar las decisiones del poder legislativo, teniendo en cuenta que la amnistía fue aprobada por una mayoría del Congreso.

Sin embargo, a principios de mes, y ante la reiterada negativa del Tribunal Supremo a aplicar la norma con el argumento de que no puede operar sobre el delito de malversación que atribuye a los líderes del 'procés', subió los decibelios. Después de que se conociera el borrador del TC que ya apuntaba que la ley sería declarada constitucional, dejó caer que esperaba que el texto hiciera "reflexionar a los que no están aplicando" la norma, todo un dardo al Supremo en un tono del que no había echado mano hasta el momento mientras Junts y ERC le seguían reprochando que no se haya movido lo suficiente para garantizar una aplicación "inmediata".