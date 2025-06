La Generalitat Valenciana desvela dónde estuvo Mazón la tarde de la dana: de El Ventorro al Palau y del Palau al Cecopi

Ocho meses después de la dana y tras múltiples preguntas parlamentarias de la oposición en busca de información sobre el paradero de Carlos Mazón en la tarde del 29 de octubre, en la que murieron 228 personas, la Generalitat ha dado por primera vez una respuesta oficial y por escrito. Según esta versión, el president estuvo en su despacho desde que finalizó su comida de casi tres horas en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana y hasta que puso rumbo al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, donde se celebraba la reunión del Cecopi desde las 17.00 horas. Mazón llegó a las 20.28 horas.

Así lo sostiene el secretario autonómico de Transparencia, Santiago Lumbreras, en respuesta a la solicitud de información presentada por el síndic de Compromís, Joan Baldoví, hace más de dos meses, en la que el valencianista preguntaba "dónde estaba" Mazón en las franjas críticas (de 17.00 a 18.00 horas, de 18.00 a 19.00 y de 19.00 a 20.00 horas) así como por el lugar exacto desde el que partió hacia l'Eliana.

Lumbreras remarca que tanto el president como otros miembros del gobierno valenciano han "reiterado en sucesivas comunicaciones públicas", entre ellas en la comparecencia de Mazón en las Corts de noviembre para dar cuenta de la gestión de la tragedia, que estuvo "atendiendo sus actos de agenda programados" durante la mañana, que según ha defendido Mazón, no canceló en base a la información disponible. A saber: pleno del Consell, el acto de recepción del certificado de Aenor, una presentación de Sanidad y reunido con los agentes sociales.

La tarde, el punto ciego

A partir de ahí es donde empiezan las dudas, pues nunca se ha aportado prueba alguna de la actividad del jefe del Consell durante la tarde, cuando la dana ya generaba numerosos y graves problemas en parte de la provincia de Valencia.

La respuesta aborda, muy por encima, qué hizo Mazón en esas horas. Según la Generalitat, "después del almuerzo de trabajo", como se refiere al ágape en El Ventorro que se prolongó durante casi tres horas y al que en un principio calificaron de almuerzo "privado", el president "acudió a su despacho en el Palau de la Generalitat, desde donde se trasladó al Cecopi".

Cabe recordar que la Generalitat mantuvo durante meses que Mazón acudió a l'Eliana "pasadas las 19.00 horas". No fue hasta que la jueza comenzó a preguntar por las autoridades que concurrieron al Cecopi pese a no formar parte de su estructura oficial, como sería el caso del president, cuando el popular admitió que llegó a las 20.28, con la alerta masiva ya enviada y la mayoría de víctimas ya fallecidas. Defendió que ello no implicaba un cambio de versión ya que es un "hecho fáctico" que las 20.28 "es después de las 19.30".

Joan Baldoví durante una intervención en Les Corts. / Miguel Ángel Montesinos

"Aún no sabemos qué hizo Mazón"

Baldoví, que ha revelado este documento en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics de este miércoles, ha lamentado la falta de concreción de la respuesta y ha criticado que casi ocho meses después de la dana siguen sin conocer qué hizo el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ese día.

Baldoví ha denunciado esa falta de respuesta a la petición de documentación que hicieron el pasado abril y ha anunciado que Compromís ha reiterado las solicitudes sobre los itinerarios de Mazón y sus escoltas el pasado 29 de octubre.

"La tónica de Presidencia en su respuesta es que se ha reiterado en sucesivas comunicaciones públicas, así como su comparecencia en el pleno de las Corts del 15 de noviembre. El día 29 de octubre, el president estuvo atendiendo los actos de agenda programados. Tras un almuerzo de trabajo se desplazó a su despacho en el Palau y se trasladó al Cecopi", ha indicado leyendo el documento.

No obstante, ha incidido en que "no hay manera de saber cuál es el itinerario que siguió el coche oficial; no hay manera de saber cuál es el itinerario que hicieron sus escoltas y no hay manera de saber por qué han borrado las imágenes del Palau", ha dicho en referencia a otras preguntas no aclaradas en este tiempo por la Generalitat. "En definitiva, casi ocho meses después aún no sabemos qué hizo el president de la Generalitat", ha sentenciado.