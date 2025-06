Dirigentes socialistas se rebelan ante los audios de la UCO de Koldo, Ábalos y Cerdán: "El machismo es una forma de antidemocracia"

El PSOE está sometido al efecto bola de nieve no solo de las informaciones sobre la presunta corrupción en el partido, sino también por los comportamientos machistas que se desprenden de las conversaciones entre los principales implicados recogidas en el informe de la UCO. En ellas, Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García hablan del cobro de supuestas mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública, una trama que se entremezcla con alusiones directas a la prostitución y referencias despectivas hacia las mujeres con las que se relacionaban. Unas actitudes que han soliviantado a las dirigentes socialistas, que a la indignación por el escándalo que ha estallado en las entrañas del partido suman también el enojo por la erosión por el flanco del feminismo que supone para el partido las andanzas del ya llamado "triángulo tóxico".

Pero no solo por el "uso" de las mujeres como "objetos", sino porque también se evidencia una vez más, dicen, que ellos son los que más se corrompen: "Somos infinitamente más honestas y con más valores", remarca una dirigente destacada de un territorio.

"El machismo es una fórmula de antidemocracia, de fascismo, de corrupción moral", sentencia en declaraciones a EL PERIÓDICO Carmen Calvo, actual presidenta del Consejo de Estado, exvicepresidenta de los primeros gobiernos de Pedro Sánchez y una de las personas que, junto a Ábalos y Cerdán -y algún otro más- estuvo el círculo próximo a Sánchez para recuperar la Secretaría General del PSOE. Y es que hay una constatación de la que estos días hablan, especialmente, entre ellas: el cobro de presuntas comisiones se fraguó en un ambiente informal "cargado de testosterona" y de referencias a las mujeres como de si intercambios de cromos se tratara, un 'modus operandi' liderado por hombres. "Mucha cena, mucho cachondeo. Yo ceno con mis amigos o con mi familia, nada de negocios", asegura una de las consultadas, que añade que a ellos les cuesta "mucho menos" lograr responsabilidades en políticas y son "más susceptibles de corromperse".

Conversaciones "repugnantes, vergonzosas y asquerosas"

De hecho, la diputada del PSOE Susana Ros, que es también presidenta de la comisión de Igualdad del Congreso, ha sido una de las dirigentes que ha puesto voz a lo que estos días lamentan las dirigentes del partido. "En los últimos días, hemos escuchado conversaciones repugnantes, vergonzosas y asquerosas, porque no tienen otro nombre, protagonizadas por ciertos sujetos que han estado, y en algún caso sigue estando, en esta Cámara, hablando de mujeres como pura mercancía de usar y tirar. Es evidente que los abusos, el acoso, la violencia sexual y la cosificación de las mujeres sigue existiendo", dijo desde el atril de la cámara. "No hace falta ser militante socialista para indignarse con lo que suponen estos presuntos delitos. Todo esto me ha resultado asqueante", dijo también la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo.

"Hemos escuchado conversaciones repugnantes, vergonzosas y asquerosas, porque no tienen otro nombre" Susana Ros — Diputada del PSOE

Pero en un momento de fragilidad máxima del Gobierno, las voces críticas circulan más por los pasillos que ante las cámaras. Otra dirigente se declara "destrozada e iracunda" contra los machistas en su propio partido. "Me voy de putas y les pago, porque tengo dinero y compro todo. Así están los Berlusconi, los Trump, los Milei y estos desgraciados", asegura sin pelos en la lengua, que lamenta también que haya quedado demostrado que en sus propias filas hay quien no se ha tomado en serio el feminismo.

¿Por qué fue Lastra la que acabó fuera?

Hay indignación entre las mujeres del PSOE y la hay también en el del PSC, que asiste con estupefacción a una crisis con la incertidumbre de si se puede llevar a Pedro Sánchez por delante. "Hay más tristeza que enfado", asegura una dirigente del partido, que reconoce también que la situación de incertidumbre es "dolorosa", además de serlo también la constatactión de que ninguna organización se libra del machismo.

La consigna en Catalunya, donde el Govern de Salvador Illa es el principal puntal político con el que cuenta el presidente, es de cierre de filas absoluto, pero entre las mujeres del partido hay quien frunce el ceño. Sobre todo ante un hecho que se quedó grabado en la memoria de algunas de ellas: Adriana Lastra levantó la voz a nivel interno -no está claro de qué alertó exactamente-, pero fue ella quien acabó fuera de la dirección del partido hace tres años. Aunque en esa salida de Lastra también se cruzaron vendettas políticas por movimientos de la entonces vicesecretaria general del PSOE, la hoy delegada del Gobierno en Asturias alertó de la vida disoluta de Ábalos y cómo Cerdán lo encubría. En declaraciones esta semana, la exnúmero dos del PSOE denunció una "operación de acoso y derribo" por parte de Cerdán, aunque admitió que nunca sospechó de su presunta corrupción.

"Ya entonces corría que Ábalos estaba enredado con la prostitución", asegura una dirigente socialista, además de lamentar que no se ha hecho nada en siete años de gobierno para acabar con la prostitución. Ha sido esta semana cuando el Gobierno, al calor de las conversaciones machistas que se han hecho públicas, ha retomado su ley abolicionista de cara a septiembre. También hay quien admite que no le gustó la actitud con la que compareció el presidente del Gobierno el pasado lunes desde Ferraz echando mano del "y tú más" con los casos de corrupción que también acechan al PP, un tono que consideran poco edificante en un momento de desafección galopante. A la espera de si la sombra de la corrupción se hace aún más larga dentro del PSOE, las dirigentes manifiestan su desasosiego y piden paso de una vez por todas en la sala de máquinas del partido.