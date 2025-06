Sondeo GESOP: El 58% de los españoles piensan que los jueces no actúan de manera independiente

48 horas antes de que la situación política del presidente Pedro Sánchez se agravase con la caída por corrupción del hasta ahora número tres del PSOE, Santos Cerdán, el Gobierno había elevado el tono y deslizado la acusación de prevaricación en la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado de proponer juzgar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El cuestionamiento de las decisiones de la Judicatura por parte de partidos e instituciones es constante, sobre todo cuando no les agrada su veredicto. Pero, ¿qué piensa la ciudadanía? Pues la Encuesta Política de España del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para Prensa Ibérica refleja que el 58% de la población cree que los jueces no actúan de forma independiente, frente al 32,7% que sí confía en la independencia de los magistrados.

Hay un dato llamativo. El trabajo de campo del sondeo se elaboró, a partir de 1.002 entrevistas, del 10 al 12 de junio, lo que significa que empezó el día después del procesamiento del fiscal general del Estado y terminó el día que se desveló el informe de la Guardia Civil que atribuye a Cerdán la gestión de 620.000 euros en comisiones ilegales. Entre el primer y el último día del trabajo de campo, las opiniones positivas sobre los jueces subieron 9,3 puntos, mientras que las negativas bajaron 3,7 puntos.

Entre votantes de todos los partidos, a izquierda y derecha, son mayoría las personas que recelan de la ecuanimidad de quienes imparten justicia. Los más convencidos de la falta de independencia de los jueces son los votantes de Junts (81,7%), ERC (80,2%) y Sumar (75,3%). En el PSOE, el 58,1% de sus electores desconfían de los jueces y el 31,2% los considera independientes. El equilibrio de opiniones es similar entre los simpatizantes de Vox, con el 57% de recelo y el 35,4% de confianza en el Poder Judicial. El electorado más dividido es el del PP: el 50,8% no ve independientes a los jueces y el 45,1% sí cree en su honradez.

Por comunidades autónomas se observan notables diferencias en las percepciones. De entrada, solo en una, Canarias, hay más opiniones favorables de los jueces (49,1%) que desfavorables (34,6%). En el resto de territorios se da lo contrario, aunque con porcentajes muy distintos. En Castilla y León hay una fuerte división: el 48,4% desconfía de los magistrados y el 42% sí confía.

Tampoco llega al 50% ninguna de las dos opciones en Galicia y se supera por escaso margen entre quienes piensan que no hay independencia en la Comunitat Valenciana (50,9%) y Madrid (53,2%). En Andalucía y Catalunya, tres de cada cuatro encuestados recelan de las actuaciones judiciales y uno de cada cuatro las avala. Los porcentajes más altos de desconfianza en los togados se da en Castilla-La Mancha (71%) y el País Vasco (77,5%).

Hace tres meses, una encuesta del GESOP realizada con García Ortiz ya imputado pero todavía no procesado concluía que el 72,7% de los españoles defendían que el fiscal general no puede seguir en el cargo tras la investigación judicial abierta contra él, frente al 18% que no veía ningún problema en que continúe en su actual responsabilidad. En todos los electorados y en todas las autonomías había más partidarios del relevo que de la continuidad.