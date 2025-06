El 5% del PIB para gasto en defensa era "una quimera" para jefes militares españoles: las claves

Si bien no ha habido ni habrá declaración conjunta de los jefes de los ejércitos y la Armada, ni de los de sus unidades más significativas, una parte del planteamiento expuesto por Pedro Sánchez en su carta al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, cuenta con el acuerdo de la cúpula militar. Y no es por que los militares no sean partidarios de invertir en defensa, sino por el escepticismo que venía generando, prácticamente desde su formulación, el planteamiento trumpiano de obligar a los aliados europeos y a Canadá a dedicar un 5% de sus PIBs a defensa. Un miembro de la cúpula militar comentaba días atrás que ese 5% "es una quimera".

La posición española, no obstante, no puede ser una sorpresa en la OTAN. España ya venía dando señales, cada vez más expresas, de su oposición. Estas son algunas de las claves que venían animando el debate en España.

El mismo rasero no es el mismo gasto Es quimérico, en opinión del alto oficial mencionado, comprometer un 5% de PIB en todos los países y en todos los presupuestos europeos, de forma lineal, independientemente del PIB y las circunstancias de cada país. Un 5% del PIB de Montenegro no es lo mismo que un 5% del PIB de Alemania. "Si Alemania destinara el 5% de su PIB a defensa tendría un ejército descomunal", explicaba el alto oficial. Y no siempre un ejército enorme es el más operativo, como se ha visto en el intento ruso de invasión de Ucrania. Sin embargo, hay países pequeños que carecen de defensa aérea propia, por ejemplo, que sí precisan alcanzar niveles de gasto alto para llegar a un estandar mínimo de defensa. No obstante, el gasto militar depende de las capacidades de cada país. El Gran Ducado de Luxemburgo no tiene población ni espacio físico suficiente como para crear innumerables divisiones acorazadas con centenares de miles de soldados, pero sí invierte en capacidad satelital, que cede a la OTAN y a sus miembros, y en programas para interpretar los datos de inteligencia obtenidos desde el espacio. "Algunos aliados critican que España no gaste el 5% de su PIB en defensa, pero, llegado el momento, es España quien les envía los cazas para asegurar su cielo", explicaba a este diario, y también muy gráficamente, un general del Ejército del Aire irritado con críticas que desde el flanco Este -el más proamericano de la Alianza- se habían formulado contra España a finales de 2024.

"No da tiempo" Entre los altos oficiales de las Fuerzas Armadas -y también entre asesores militares de Pedro Sánchez y de Margarita Robles- venía reinando el escepticismo en torno al porcentaje exigido por el presidente norteamericano, Donald Trump: "No da tiempo, no da tiempo", venían repitiendo. Desde la vuelta de Trump a la presidencia se estaba hablando de multiplicar el gasto en defensa en un sector en el que encargar hoy mismo un nuevo caza supone no recibirlo, quizá, hasta 2031, y esperas similares se producen en el sector naval... "si el país con el que contratas no decide, de repente, decirte que no tiene más remedio que pasar tu barco a prioridad 2, hayas pagado lo que hayas pagado", explica un capitán de navío analista estratégico. Por eso cada país europeo se empeña en mantener sus propias industrias y no ponerse a la cola de industrias ajenas. "El gasto en defensa no es ir a una tienda y coger un tarro de mermelada del estante, ir a la caja y pagar. Esto no funciona así. Hay que gastar, pero con cabeza", solían repetir, antes de este plante de Sánchez, ejecutivos de la Dirección General de Armamento y Material, la DGAM, órgano inversor del Ministerio de Defensa.

Gastar a lo loco es también gastar fuera En la industria militar española, donde las voces son tan discretas como entre la alta oficialidad de los ejércitos, se manejan parecidos argumentos. En la pasada feria de la industria de seguridad Feindef, nadie quería hacer de aguafiestas, pero tampoco podía defender subido ante un atril que el 5% era un nivel de gasto creíble en corto plazo, sobre todo sin un trabajo previo para determinar, antes que nada, cuáles son las capacidades que precisan las Fuerzas Armadas. "En este mundo hay un problema de ritmos: las licitaciones tienen un tempo, obligatoriamente lento, y la tecnología otro mucho más rápido -comentaba a este diario en Feindef una ingeniera del área de los blindados de combate-. La innovación en tecnologías disruptivas va tan rápido que unas van dejando viejas a otras en un año". "Se ha de poner especial cuidado en cómo se invierte y cuándo y con qué perspectivas: te puedes gastar un montón de dinero en blindados o aviones o sistemas de comunicaciones que, cuando te los pueden entregar, son ya tecnología obsoleta porque ha aparecido uno con un programa cuántico con el que te hackea todo... ", corroboraba esta primavera un jefe militar con mando en Catalunya. El error de gastar con tanto riesgo tendría menos impacto en el presupuesto si, al menos, la inversión perdida ha generado industria, conocimiento y puestos de trabajo en el país propio. Pero las prisas que mete Trump a los aliados conducen... a la cuenta de resultados de Lokheed Martin, Northon Grumman, Boeing, Raytheon y otros gigantes de la industria de defensa norteamericana. La próxima semana, cuando Donald Trump tome asiente ante sus aliados europeos, se estará sentando también ante clientes que para la industria militar americana representan actualmente más de 400.000 millones de euros en pedidos. Pedro Sánchez ha argumentado en su carta al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que elevar tan aceleradamente el gasto en defensa supondría enviar aún más capital de los contribuyentes europeos fuera de la UE... lo cual no entusiasma precisamente entre los empresarios españles que invierten en aumentar su producción para hacer frente a la demanda del rearme. Pero hay también un riesgo estratégico en comprar con exceso fuera. Lo explicaba hace un mes en el Casino Militar de la Gran Vía madrileña el coronel Carlos Calvo González-Regueral, veterano en el área logística del Ejército, al contar lo difíciles que habían sido siempre las negociaciones con firmas miliares israelís: "Comprar fuera es depender luego, también, para el mantenimiento durante la vida útil de lo que compras, porque en este sector nadie es muy proclive a transferir tecnología".

Putin acelera Pese a todos los peros que ponen los aliados europeos, en la OTAN apremian. Se está abriendo una brecha industrial militar entre Rusia y Europa que agranda sus proporciones cada trimestre. El análisis entre los expertos de la Alianza Atlántica lleva a la previsión de que, cuando concluya la guerra en Ucrania, y si esta no se cierra adecuadamente, Rusia podrá dedicar energías, capital y medios a "acondicionar y reforzar sus fuerzas armadas convencionales como nunca antes", indica una fuente de la dirección de la Alianza Atlántica. Se ha llegado a situaciones inquietantes para los militares. La UE tiene un PIB ocho veces superior al de Rusia, pero, para ciertos tipos de munición de artillería, el Kremlin puede producir en dos meses la misma cantidad que Europa puede fabricar en un año. Persiste, no obstante, la dificultad rusa para hallar soluciones tecnológicas de punta para inteligencia, comando y control de su sistema de defensa, pero esa en esa necesidad no le anda muy lejos la UE. La previsión habitual de los observadores atlánticos de la guerra de Ucrania es que Rusia estaría en condiciones de abrir otro frente en Europa en cinco años. Ahora esa previsión reduce el plazo a tres.