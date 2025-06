Sumar escenifica su distancia con el PSOE: Yolanda Díaz deja solo a Sánchez en una sesión marcada por el caso Cerdán

Sumar escenifica su malestar con el PSOE en el Congreso y la mayoría de ministros de Sumar se ausentan de la sesión de control al Gobierno marcada por el caso de Santos Cerdán. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que habitualmente se sienta muy cerca de Pedro Sánchez en el Hemiciclo, ha dejado este miércoles su escaño vacío. También el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego. Sólo han asistido los dos ministros que tenían preguntas de la oposición, la de Sanidad, Mónica García, y Pablo Bustinduy, de Derechos Sociales.

Yolanda Díaz y los ministros de Sumar suelen acudir a la sesión de control al Gobierno de manera habitual, tengan o no que responder preguntas parlamentarias. Pero en esta ocasión, señalan fuentes próximas a la vicepresidenta, "han decidido no ir". Una decisión política que llega en la primera sesión después de publicarse el informe de la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO) que definía al ex secretario de Organización del PSOE como "mediador" en el cobro de presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública.

El presidente de Gobierno ha tenido que responder tres preguntas de la oposición este miércoles, y a diferencia de otras ocasiones, no había a su lado ministros de Sumar aplaudiendo sus palabras. En las últimas horas, desde Sumar han afeado a los socialistas la falta de explicaciones ofrecidas por el caso, y han reclamado la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso, que finalmente se celebrará el 9 de julio en un Pleno donde se abordarán también otros temas.

