Santos Cerdán a Koldo García, tras dejar el ministerio: "Digo que te cuides, trata de colocar a la familia"

Koldo García Izaguirre, el asesor del exministro José Luis Ábalos que da nombre a la trama de corrupción que afecta al PSOE, tenía las cosas muy claras y no presentaba ningún síntoma de querer abandonar la frenética actividad a la que estaba acostumbrado después de dejar el Ministerio de Transportes. En una conversación que mantuvo el 2 de febrero de 2022 con el entonces todavía número tres del PSOE, Santos Cerdán, este le aconseja cudiarse y algo no tan habitual entre los buenos deseos que se cruzan entre compañeros: "Trata de colocar a la familia".

Durante la cita que ambos mantienen durante unos 40 minutos, que son grabados por el propio Koldo, el exasesor no pierde el tiempo y solicita ayuda para colocar a la que ha sido su esposa, Patricia, y a la mujer con la que entonces mantiene una relación, Nicoleta Neascu, por la que Cerdán se compromete a mediar para encontrarle trabajo en una empresa pública dependiente de Adif, Emfesa. Por eso sorprende aún más que su consejo a Koldo sea: "Que te cuides, no, digo que te cuides, trata de colocar a la familia".

Koldo, que unos minutos antes le había comentado que Nicoleta quiere trasladarse a Valencia, por lo que necesita buscarle algo, pero todavía no ha hablado de ello con nadie, ni siquiera con Ábalos, responde que "Pati" es lo "único" que le preocupa, afirmación con la que Cerdán coincide, en su caso, con su hija y su mujer. Previamente, el ya exdiputado había bromeado diciendo que se marcharía a su pueblo y Koldo le había preguntado si pensaba irse a "Iberdrola o una cosas de esas"; le termina recomendando que "no haga el tonto" y que se vaya "a una empresa privada". "Que te den lo que te tienen que dar y a tomar por culo, 200.000 al año y fuera", le señala.

Cerdán afirma que "hay que llevar cuidado" y Koldo le dice: "No te preocupes que a mí no me va a pasar más". Todavía no sabía que dos años después sería detenido en la operación Delorme y que acabaría dando nombre al caso judicial abierto, al menos hasta que provocó la caída de número tres socialista.

Durante la charla, Koldo y Cerdán hablan de otras personas también vinculadas al partido socialista. El exasesor critica que la ahora delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, clausure el congreso comarcal socialista valenciano que se iba a celebrar dos meses después de la conversación, porque lo ve "como mear en la cara" a Ábalos. Cerdán le refuerza la idea al decirle que él "no se lleva con ella". Entonces le pregunta si tiene de amigo al entonces ministro de la Presidencia y ahora también de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la respuesta es escueta: "A veces". Añade que le tuvo que "coger el otro día" para preguntarle si tenía algún problema con él y pedirle de que en caso afirmativo se lo dijera "a la cara".

Koldo le responde que "Félix" siempre le "hablaba bien de" Cerdán. "Lo que sí parece mentira es que a Jose [Luis Ábalos], todo el mundo menos tú, porque él me lo dice, Jose me lo dice, para mí Santi, cada vez que me ve, me saluda, me habla y me sonríe y es un tío que parece que está cercano a mí", explica el exasesor en relación al que era ministro de Transportes.

Ello da pie a que Koldo García lamentara la "cabezonada de presi" de sacar del Gobierno a Ábalos y aprovecha para reivindicar al que él sigue llamando "jefe". "Jose no es un corrupto, Santi, hazme caso", le dice a Cerdán, que lamenta que fuera apartado. "Lo suyo hubiera sido que le hubiera mandado a una embajada por ahí", responde el entonces número tres del PSOE.

Koldo añade que la gente "llama a escondidas" a Ábalos y menciona que así lo han hecho tres gobernadores mexicanos, la izquierda colombiana y los presidentes de Honduras y Chile. "Guinea, Argelia, Angola, también han pedido que hable con él, es decir, coño, que es que le están llamando. Pero bueno, es decir, podrá haber hecho cosas malas, que, un huevo, todo por culpa de su exmujer, eso lo tengo claro", insiste el exasesor, que reclama que al menos se le pague 150 de los 450.000 euros que dice que le adeudan para que pueda acabar con el problema que mantiene con ella.