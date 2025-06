Feijóo: "Es una grave irresponsabilidad tener a un Gobierno en manos de lo que quieran contar Aldama, Ábalos, Koldo y Cerdán"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera inadmisible la decisión de Pedro Sánchez de seguir al frente del Gobierno central pese a los indicios de corrupción sobre los dos últimos secretarios de organización del PSOE (José Luis Ábalos y Santos Cerdán). El jefe de la oposición ha vuelto a pedirle este martes a Sánchez que dimita y convoque generales, unas elecciones que el político gallego cree que volvería a ganar --ya lo hizo en 2023-- y esta vez, dice, lo haría con un resultado que le permitiría alcanzar la Moncloa. Asegura que le gustaría hacerlo sin la ayuda de Vox, aunque no se niega a contar con ese partido de ultraderecha si así lo requiere.

Para Feijóo, "el futuro de España depende de cuatro personas y ninguna de ellas ejerce la política activa". "Depende de lo que diga [el empresario Víctor de] Aldama; de lo que nos quiera contar el señor Ábalos, de las grabaciones y el testimonio que quiera trasladar el señor Koldo [García] y lo que quiera aportar [Santos] Cerdán", ha afirmado en una entrevista en Cope. "Tener a un presidente del Gobierno en manos de estos cuatro señores es una grave irresponsabilidad, pero tener a todo un país, a la cuarta economía del euro, en manos de esos cuatro señores, según lo que quieran contarle al fiscal anticorrupción o al Supremo, es inadmisible", ha remachado.

El jefe de la oposición ve a Sánchez "achicharrado". "Ya nadie le cree. No le cree su partido y no le creen sus votantes", ha dicho comentando la intervención del jefe del Ejecutivo de la víspera.

La moción de censura

Feijóo ha vuelto a rechazar la utilidad de una moción de censura y ve “sospechoso” que Sánchez y Vox coincidan en pedírsela al PP. “No debemos buscar un desahogo con una moción de censura que dura 48 horas", ha declarado en referencia a una herramienta parlamentaria que considera que solo apoyarían sus diputados y los de Santiago Abascal y que decaería porque faltarían "cuatro" votos. "Necesitamos una estrategia para echar a Sánchez. España solo tendrá una salida cuando Sánchez salga. Sabemos lo que tenemos que hacer, lo haremos cuando toque. En estos momentos está abocada al fracaso”, ha afirmado. “El PP no va a aceptar ninguna propuesta que no sea que [Sánchez] dimite”, ha añadido.

Preguntado directamente por qué no busca el respaldo de los diputados del PNV para conseguir hacer caer al Ejecutivo, el líder de los populares ha dicho que ese partido nacionalista ya no tiene "los valores" ni muestra la misma "coherencia en sus decisiones" que hacía en el pasado. En ese punto, ha llegado a decir Feijóo que el PNV apoyó la moción de censura que Sánchez presentó contra Mariano Rajoy (PP) en mayo de 2018 por una causa que "en estos momentos se consideraría menor": con "menor" se refiere Feijóo a la sentencia de la Audiencia Nacional de la primera etapa de la Gürtel conocida aquella primavera y que condenó al propio PP nacional como persona jurídica como beneficiario de un "sistema de corrupción institucional". Francisco Correa, cabecilla de la red de empresas, fue condenado a 51 años. El extesorero del partido Luis Bárcenas, a 33. En total, 29 de los 37 acusados recibieron penas que sumaban 351 años de prisión. Tras esa sentencia, Sánchez registró la moción de censura y la ganó.

Los otros casos

Feijóo cree que en los próximos meses, con la instrucción contra Cerdán, la apertura de juicio oral contra Ábalos y los casos abiertos contra el fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, la esposa de Sánchez (Begoña Gómez) y su hermano (David Sánchez), la situación será imposible para Sánchez y tendrá que dimitir. "Por eso me invita a hacer la moción censura, porque pretende que la haga en la mitad del libro de las corrupciones del sanchismo, pero yo me quiero leer el libro completo para tomar la decisión oportuna en el momento oportuno", ha declarado el líder del PP, quien ha agregado que no acepta consejos "de gente indecente".

La amnistía

En la entrevista, preguntado por la aplicación de la ley de amnistía, el dirigente conservador ha dicho que uno de los "problemas" que tiene España "en este momento es la configuración del Tribunal Constitucional" y ha cargado contra su "objetividad". Feijóo sospecha que el presidente de esa institución, Cándido Conde-Pumpido, tiene un "acuerdo" con el Gobierno de Sánchez y Junts para "acelerar la amnistía" y espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con un "mandato jurídico", se pronuncie sobre si es norma "va en contra de los Tratados Europeos". "En nuestra opinión si lo va claramente", ha apuntado.