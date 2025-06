Cerdán negociando con Koldo mordidas para Ábalos: “550.000 y de ahí descontamos. Le diré que me lo pongan por escrito”

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrieron en la vivienda de Koldo García un grabación, fechada el 2 de febrero de 2022, meses después de abandonar el Ministerio de Transportes, en la que el exasesor de José Luis Ábalos discutió con el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, las cantidades que, según afirmaban, se adeudaban al exministro en relación con algunas de las obras que habrían sido adjudicadas.

Santos Cerdán se persona en la causa y el juez le pregunta si deja el acta de diputado / efe

EL PERIÓDICO ha tenido acceso a esta grabación, en la que ambos coincidían en que, a dicha fecha, Ábalos habría percibido un total de 550.000 euros, a los que se sumarían 70.000 euros correspondientes a la denominada "bajera", que en esta ocasión fue calificada como "un regalo". "Del análisis comparativo con la conversación mantenida el 21 de enero de 2021 se deduce que, en el transcurso de un año, se habría efectuado un pago adicional de 50.000 euros a Ábalos", explican los agentes de la UCO, que destacan que la discrepancia entre Koldo y Cerdán residía "en el importe que permanecería pendiente y que Koldo cifraba en 450.000 euros".

"550.000 y de ahí descontamos. Entonces lo de Sevilla, le diré que me lo pongan por escrito sino y te lo doy, ¿vale?", contesta Santos Cerdán, que es interrumpido por Koldo García: "No, no, dáselo a él, yo no quiero problemas".

"Lo de Sevilla"

Además, prosiguen los agentes, los dos interlocutores coincidían en que a Ábalos se le debía “lo de Sevilla”, en alusión a unas obras a realizar en el Puente del Centenario en Sevilla. Si bien Koldo García también alude a trabajos en Barcelona (Sant Feliú de Llobregat) y Logroño. Señalaba, además, que los 550.000 euros previamente abonados corresponderían a dos obras ejecutadas en Murcia, y quedaba pendiente el pago de 450.000 euros derivados de obras en Logroño, Sevilla y Tarragona.

En este sentido, la UCO ha logrado identificar que la adjudicación de la obra de Logroño podría tratarse del tramo de la Autovía A-68 entre Arrúbal-Navarrete por un importe de 92.416.975 euros. La de Sevilla, del Puente del Centenario (71.404.645 euros), ampliándose hasta los 102.829.873 euros (impuestos incluidos).

La de Sant Feliú de Llobregat, una obra de ADIF por un importe inicial de 51.760.263 euros, ampliándose hasta los 62.026.420 euros. En Murcia (Santiago el Mayor) 158.801.001 euros; al igual que otra licitación de ADIF en la alta velocidad entre Murcia y Almería por importe de 121.196.734 euros. En el caso de Logroño, los agentes aluden a un contrato de 92.416.975 euros en la Autovía A-68.