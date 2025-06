Mazón niega que redactara el mensaje del ES-Alert el día de la dana

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha negado este jueves en la sesión de control de las Corts regionales que fuera el encargado de redactar el mensaje masivo del Es Alert el 29 de octubre. "No", ha expresado respondiendo a la pregunta directa, a "sí o no" del síndic del PSPV, José Muñoz, que ha vinculado las llamadas que tuvieron la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, y el jefe del Consell esa tarde para señalarle como encargado de "dictar" el mensaje a quien estaba como máxima responsable en el Cecopi.

En este sentido, Muñoz ha cruzado tanto el registro de llamadas entre Pradas y Mazón y la declaración de un responsable del 112 que aseguró que la extitular de Justicia le entregó el mensaje redactado a las 19:45 horas. Dos minutos antes habían hablado durante 43 segundos el 'president' y la exconsellera, tiempos que para el portavoz socialista muestran esa relación (que Mazón le dictó el mensaje a Pradas y esta lo trasladó al responsable del 112), por lo que ha preguntado: "Señor Mazón, ¿usted elaboró el mensaje del Es Alert que se envió el 29-O?".

"No", ha dicho primero desde el escaño Mazón mientras Muñoz le cuestionaba. Al subir a la tribuna a responder ha reiterado: "No, sabe usted que no, solo quiere enredar". Es la primera vez que el jefe del Consell remarca con tanta contundencia tener que ver con la elaboración del mensaje, que llegó a los teléfonos de la provincia de Valenica a las 20:11 horas, minutos antes de que el 'president' llegara al Centro de Coordinación de Emergencias.