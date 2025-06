Felipe VI pide defender "cada día" la "libertad y democracia" que representa la UE ante las "grandes tensiones" internacionales

Felipe VI volvió a insistir este jueves en el Palacio Real en una idea que remarca siempre que tiene ocasión: no hay que dar por hecho la continuidad de la Unión Europea. El jefe del Estado presidió el acto institucional para recordar los 40 años de la entrada de España en las Comunidades Europeas, una conmemoración que quedó empañada por el escándalo de corrupción que hizo caer pocas horas antes a Santos Cerdán, ya exsecretario de organización de los socialistas.

"La libertad y la democracia no son conquistas garantizadas: se defienden cada día en una construcción colectiva que solo perdurará si continúa siendo una obra viva", afirmó el Monarca. Considera que las generaciones que tomarán el "relevo" de los que han visto crecer y asentarse a la UE "no lo tienen fácil" teniendo en cuenta que el mundo está "dominado por grandes tensiones y rivalidades geopolíticas y económicas".

El acto, además de por la polémica de Cerdán, quedó también en parte deslucido por importantes ausencias. Las más destacadas las de Juan Carlos I, que no había sido invitado, y la de Felipe González, que no pudo acudir por coincidir con un acto de su fundación en honor a Alfredo Pérez Rubalcaba. González fue el presidente del Gobierno que firmó el Tratado de adhesión. Pero tampoco tampoco estuvo en el Salón de Columnas Alberto Núñez Feijóo, el jefe de la oposición. El líder del PP explicó que no se veía "en un acto compartido con el señor Sánchez". A preguntas de la prensa sobre si va a dejar de acudir a ese tipo de celebraciones si está el jefe del Ejecutivo, Feijóo sugirió que así será. "Yo no tengo actos institucionales con el señor Sánchez", respondió.

El Rey defendió la necesidad de no "desandar el camino" recorrido en los 40 años de pertenencia a la UE y de no permitir que "divisiones y conflictos" puedan debilitar un proyecto que "nació para superarlo", animando a implicar a los más jóvenes y hacerles ver que "la libertad y la democracia no son conquistas garantizadas". Los más jóvenes, continuó, no deben dar "Europa por asentada ni como algo irreversible".