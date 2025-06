Marlaska defiende al Fiscal General tras su procesamiento: "Está realizando un extraordinario trabajo"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido en Sevilla al Fiscal General del Estado, a la par que ha mostrado su respeto a las decisiones judiciales. Lo ha hecho justo antes de inaugurar en el Archivo de Indias de Sevilla la reunión anual de directores de cárceles.

"Respeto absoluto a las resoluciones judiciales y al trabajo extraordinario que está realizando el Fiscal General del Estado". Esa ha sido la escueta frase que ha pronunciado Grande-Marlaska tras el auto de procesamiento emitido por el Supremo en el caso donde se investiga a Álvaro García Ortiz por la revelación de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Elemento esencial de la política penitenciaria"

Tras exponer esta frase, el ministro del Interior ha inaugurado la reunión de directoras y directores de centros penitenciarios españoles en el Archivo General de Indias de Sevilla. En su intervención, Marlaska se ha dirigido a los líderes del funcionariado de prisiones exponiendo que son, "sin duda alguna, el elemento esencial de lo que es la política penitenciaria, con el conjunto de esos más de 25.500 hombres y mujeres que trabajan bajo las directrices que vosotros impartís".

Marlaska ha puesto en valor el trabajo realizado, destacando "cómo impulsáis sin duda alguna con la máxima energía y constancia las líneas de actuación que viene estableciendo en estos últimos siete años la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias".

"Todos al final formamos parte de un mismo equipo y debemos estar perfectamente alineados", refirió Grande-Marlaska, que insistió en que pretendían "reforzar sin duda alguna la idea de que no estáis solos, de que sin duda alguna en este trabajo tan importante estáis respaldados para afrontar decisiones que nunca son fáciles, diría incluso que son difíciles, y también que estáis respaldados para seguir avanzando con toda la seguridad".

Estableció como objetivo común tener unas instituciones penitenciarias "modernas, eficaces y, sin duda alguna, comprometida con el mandato constitucional". Para ello, entiende que se debe "perfilar una institución que garantice la seguridad, la convivencia y la salud de las personas que tienen, que tenéis a vuestro cargo, que se fomente también el tratamiento y la reinserción y sin duda alguna que se gestionen bien los recursos públicos, porque estamos también para gestionar correctamente los recursos públicos. Lo estamos consiguiendo gracias a vuestro compromiso y por supuesto al de los equipos que os acompañan día a día, a los que también os pido que trasladéis todo mi reconocimiento, porque sin ellos, sin ellas, desde luego sería imposible alcanzar los éxitos en el tratamiento al que hacíamos referencia".

Igualdad de género en las cárceles

El ministro del Interior aprovechó la oportunidad para mostrarse orgulloso de "cómo poco a poco la igualdad de género se abre el paso en las tareas directivas de instituciones penitenciarias. Hoy contamos con 34 directoras y 46 directores y dejamos atrás añejos, anticuados, estereotipos para centrarnos en lo que importa: la preparación, la vocación y sin duda alguna la capacidad de quienes estáis al frente del conjunto de los centros penitenciarios".

De la misma manera, puso en valor las nuevas incorporaciones al sistema penitenciario, que intentan desde el Gobierno de España que "superen sin duda alguna la tasa de reposición del 100%, porque eso es creer realmente en el servicio público. Esa política consigue incorporar a la administración penitenciaria a profesionales también cada vez más preparados en todas sus áreas de gestión. Logramos así no solo mantener y modernizar el sistema, sino también mejorar la tasa de reposición a la que hacía referencia y la edad media de los profesionales penitenciarios para dar cobertura a las bajas que se producen, sobre todo por el acceso a la jubilación".

Durante su discurso, Marlaska apoyó la reinserción, para lo que se necesita un "apoyo real". Además, destacó que es "prioritario apostar por los programas tratamentales y por la educación, así como fomentar las actividades de mediación cultural que nos da, sin duda alguna, una herramienta con un enorme potencial de intervención".

El mensaje de Marlaska a los directores de prisiones fue de refuerzo, pero pidió no caer en la complacencia. Apoyándose en los datos que aseguran que el 80% de los presos no vuelve a reincidir una vez sale de prisión, aseveró que "son criterios de eficacia, de eficiencia, sustentados también en políticas de humanidad, como no puede ser de otro modo, pero garantizando la seriedad en dar a las personas que en un momento, por circunstancias distintas y diferentes, tienen que afrontar una realidad, como es el cumplimiento de la pena privativa de libertad".

Por último, destacó que "estos dos días, en El Puerto Santa María -donde continuará la celebración de la reunión tras su apertura en Sevilla-, espero que podáis compartir muchas historias como la mejor forma de mejorar cada uno, de evolucionar, de escuchar y de hablar".